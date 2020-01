Norderstedt. Die Sparkasse Holstein befindet sich inmitten eines Umstrukturierungsprozesses mit dem Titel „Sparkasse 2025+“. Dabei sollen die Filialen im gesamten Geschäftsgebiet von Hamburg bis Fehmarn durch umfangreiche Investitionen in Beratungskompetenz und Kundenservice gestärkt werden. Vor Ort sollen künftig alle Kundenwünsche von der Anlageberatung über Finanzierungen bis hin zur Vorsorgeberatung abgedeckt werden.

Arne Könemann, Leiter der Filialen Norderstedt-Ochsenzoll und Norderstedt-Nord bei der Sparkasse Holstein.

Foto: Sparkasse Holstein

Dieses Ziel hat nun auch personelle Konsequenzen in der Filialleitung nötig gemacht, etwa in Norderstedt und Tangstedt: Dort haben Arne Könemann (47) in Norderstedt-Ochsenzoll und Oliver Ruddigkeit (50) in Norderstedt-Nord und in Tangstedt jeweils das Ruder übernommen. Könemann ist seit 1992 bei der Sparkasse Holstein tätig. In früheren Jahren war er schon mal Leiter an der Langenhorner Chaussee; zuletzt hatte er die Leitung an der Ulzburger Straße. „Daher ist dieser Wechsel für mich so etwas wie nach Hause zu kommen. Ich freue mich auf viele Begegnungen mit den Menschen vor Ort und auf die Zusammenarbeit mit meinem neuen Team“, sagt der Sportfischer und Seniorenfußballer beim WSV Tangstedt. Der Vorgänger von Arne Könemann, Mario Böhme, hat die Leitung der Filiale Wandsbek in der Hansestadt Hamburg übernommen.

Oliver Ruddigkeit, Leiter der Filiale Tangstedt bei der Sparkasse Holstein.

Foto: Sparkasse Holstein

Kollege Oliver Ruddigkeit ist seit 1986 bei der Sparkasse Holstein - zuletzt viele Jahre als Leiter der Filiale Bad Oldesloe. Auch er freut sich sehr auf seine neue Tätigkeit in Norderstedt und Tangstedt: „Gern möchte ich gemeinsam mit meinem Team unseren Kunden ein verlässlicher und kompetenter Partner sein“, sagt der Hobbyrennradler, der auch ein leidenschaftlicher „Fan“ der Nordseeinsel Föhr ist.

„Wir wünschen Arne Könemann und Oliver Ruddigkeit viel Freude und Erfolg bei ihren neuen Aufgaben“, sagt Svantje Lieber, Regionalleiterin Privatkunden Mitte bei der Sparkasse Holstein. „Die Filialen sind und bleiben das Herzstück unserer Sparkasse – zum Wohle unserer Kunden!“