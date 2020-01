Kreis Segeberg. Mit einem mutigen Sprung in fast eiskaltes Wasser haben 130 Männer, Frauen und Kinder im Norderstedter Stadtparksee das neue Jahr eingeläutet. So viele Teilnehmer hatte das Neujahrsschwimmen dort noch nie, hieß es von der veranstaltenden Stadtpark GmbH. Bei vier Grad Celsius war das Wasser nicht viel kälter als die Luft.

Eine Erfrischung, auf die Elke Zedler aus Norderstedt seit Jahren als herrlichen Einstieg in den Januar schwört. „Man fühlt sich wie neugeboren“, strahlte die Rentnerin, als sie nach wenigen Minuten mit Badeanzug und rosafarbenem Schal aus den eisigen Fluten stieg. „Am liebsten würde ich gleich wieder reinspringen“, sagte sie und machte es spontan noch einmal für den Fotografen.

An der Costa Kiesa in Tangstedt begrüßten ebenfalls viele Wagemutige, angefeuert von zahlreichen Zuschauern, das neue Jahr mit einem Sprung in den Baggersee. „Wir tragen Neoprenhandschuhe, so frieren uns nicht die Finger ab“, sagte Wolf Osterchrist, der vorsichtshalber noch eine Weihnachtsmütze aufgesetzt hatte. Er und Maike Vaness sowie der Organisator des Neujahrsschwimmens, Hans Lange, sind hartgesottene Profis. „Wir gehen im Winter regelmäßig bei jedem Wetter mit unserer Schwimmgruppe in den See.“ Der 79 Jahre alte Lange ist schon seit 20 Jahren dabei. „Ich habe das Anbaden damals ins Leben gerufen, damit jeder, der möchte, mitschwimmen kann“, sagte er.

Drei Grad Wasser- und vier Grad Außentemperatur: Auch in Bad Segeberg ließen sich rund 80 Neujahrsschwimmer nicht davon abhalten, am Neujahrstag beherzt in den Ihlsee zu sprinten. Angefeuert wurden sie von knapp 600 Zaungästen. Das mittlerweile vierte Anbaden wird inzwischen von immer mehr Segebergern als Neujahrstreffpunkt bei Punsch und Erbsensuppe wahrgenommen.