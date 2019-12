Tangstedt . Für viele bedeutet Neujahr vor allem: aufwachen, umdrehen, weiterschlafen! Wer aber nach einer rauschenden Silvesterparty am 1. Januar nach einer Abkühlung sucht und zudem mutig genug ist, der Neujahrskälte zu trotzen und das behaglich warme Haus zu verlassen, der ist beim Neujahrsschwimmen an der Costa Kiesa in Tangstedt genau richtig. Organisiert wird die Veranstaltung seit vielen Jahren von Hans-Joachim Lange. Bereits zum 17. Mal wird das neue Jahr sowie die Freiluft-Saison im Baggersee an der Harksheider Straße nahe der Wilstedt-Siedlung mit Schwimmern und Zuschauern eröffnet.

Von 14 Uhr an können Wagemutige in das diesmal vermutlich nicht allzu kalte Wasser des Baggersees springen und sich anschließend am Lagerfeuer mit heißen Getränken, Kuchen und einer leckeren Suppe wieder aufwärmen. Während der Veranstaltung ist der Parkplatz an der Harksheider Straße in Tangstedt geöffnet.

Gutscheine für die Gewinner des Kostümwettbewerbs

Auch die Stadtpark Norderstedt GmbH, das Arriba-Strandbad und das Strandhaus Norderstedt laden für Mittwoch zum Neujahrssprung ins kühle Nass ein. Hartgesottene Schwimmer können sich in der Zeit von 13 bis 13.45 Uhr im Strandhaus Norderstedt treffen und um 14 Uhr den Sprung in den Stadtparksee wagen – als Belohnung gibt es hinterher ein kostenloses Heißgetränk. Die Gewinner des alljährlichen Bade-Kostümwettbewerbs können sich außerdem über einen Gutschein im Wert von 100 Euro vom Strandhaus freuen. Weitere Getränke und Speisen und die Möglichkeit, Schlittschuh zu laufen, gibt es im benachbarten „WinterWonderland“.

In Bad Segeberg wird am 1. Januar ebenfalls angebadet. Der Förderverein des Ihlsee-Strandbades an der Kurhausstraße gibt um 13 Uhr den Startschuss für den Sprint ins Wasser.