Kontrollen an der Costa Kiesa werden verstärkt

Tangstedt.. Die „wilde“ Badestelle im nordöstlichen Bereich der Costa Kiesa und die dortige Vermüllung waren in den letzten Tagen Gesprächsthema vieler Menschen in Tangstedt und Norderstedt. Eine Sammelaktion von Freiwilligen hatte, wie berichtet, ein großes Ausmaß von Verschmutzung ergeben – die Bilanz: 30 Müllsäcke à 120 Liter.

Anders als im westlichen Teil der „Kiesa“ ist hier die Gemeinde Tangstedt nicht zuständig, die Pachtvereinbarung mit der Firma Eggers gilt nicht für den ganzen See. Weil es nirgendwo Hinweisschilder oder Absperrungen des Privatgrundstücks gegeben hatte, zudem am Sonntag auch kein Sicherheitsdienst nachmittags präsent war, hatte sich die Frage nach der Verantwortung von Eggers gestellt. Auf Abendblatt-Nachfrage hat Pressesprecherin Kerstin Eggers nun Maßnahmen angekündigt. „Wir haben einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der die Kontrollen übernimmt“, sagt sie. Schon an diesem Wochenende soll strikter darauf geachtet werden, dass sich keine Besucher in dem Bereich aufhalten. Hinweistafeln seien in Vergangenheit wiederholt von Badegästen abgebaut worden. „Kurzfristig werden von uns neue aufgestellt.“

Müllcontainer werde es keine geben, da es sich um ein Privatgelände handele. „In 2019 wurde durch unser Unternehmen zweimal Müll gesammelt und auf eigene Kosten entsorgt.“ Zur allgemeinen Zukunft der Costa Kiesa sagt Eggers, dass derzeit eine Arbeitsgruppe hierzu tage. „An der sind wir als Eigentümer selbstverständlich beteiligt.“