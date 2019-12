25-Jähriger verprügelt zwei Handwerker in Neumünster

Trappenkamp. Weil zwei deutsche Handwerker auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neumünster angeblich seine vollverschleierte Frau verspotteten, soll ein türkischer Staatsbürger ausgerastet sein. Laut Vorwurf prügelte der Muslim aus Trappenkamp im Juni 2016 zunächst mit Händen und Fäusten auf die beiden Handwerker ein.

Laut Anklage, die seit Montag unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen vor dem Kieler Landgericht verhandelt wird, ging dabei einer der plötzlich attackierten Handwerker zu Boden. Daraufhin soll der 25 Jahre alte Schläger dessen Begleiter zweimal die Faust gegen die Schläfe gestoßen haben. Die Zeugen flüchteten in ihrem Pritschenwagen, wurden jedoch vom Angeklagten im Golf GTI verfolgt. Unterwegs rief der Golf-Fahrer nach eigenen Angaben „einen Freund aus dem Sicherheitsgewerbe“ an. Am Ziel der Verfolgungsfahrt, einer Handwerkerunterkunft südlich von Neumünster, sollen insgesamt fünf Männer türkischer Herkunft auf die dort wohnenden Bauarbeiter und ihre Kollegen losgegangen sein. Vergeblich sollen die Arbeiter versucht haben, den aufgebrachten 25-Jährigen zu beruhigen. „Sie sagten, ich soll verschwinden“, berichtete der Angeklagte vor Gericht. „Wo ist der, der meine Frau beleidigt hat?“, habe er gerufen. Darauf sei ein Mann mit einer langen Ratsche auf ihn zugekommen. „Ich habe ihn von hinten umarmt, bis er sie fallenließ“, sagte der Angeklagte. „Dann ging die Rangelei los.“ Nach eigener Aussage hatten sich die Handwerker am Supermarkt nur für den auffälligen Golf 7 GTI interessiert, den der Angeklagte „für einen Wochenendausflug mit Frau und Kind“ gemietet hatte. Als sie im Inneren des Wagens „die Frau in der Burka“ entdeckten, hätten sie sich „kichernd entfernt“, heißt es in der Anklage.

Die Handwerker hätten der Frau im Auto Angst gemacht

Die Männer hätten an die Scheibe geklopft und sich lustig über sie gemacht, sagt dagegen der Angeklagte, der damals „nur schnell Pfandflaschen weggebracht“ hatte. Seine Frau habe keine Burka getragen, sondern einen Niqab, der einen Spalt für die Augen freilässt. Als er zum Auto zurückkam, habe seine Frau Angst gehabt, so der Angeklagte weiter. Beide Handwerker hätten je eine Bierflasche in der Hand gehalten. „Ich habe die Männer gefragt, was das sollte.“ Der eine habe die Flasche am Hals festgehalten und sei damit in bedrohlicher Haltung auf ihn zugekommen.

Der Angeklagte soll auch brutal Geld eingetrieben haben

Die Vorwürfe räumt der in Bad Segeberg geborene Angeklagte weitgehend ein. Keine Angaben macht der 25-Jährige dagegen zu einem weiteren Tatvorwurf, der deutlich schwerer wiegt: Demnach traf er sich an einem Märzabend 2017 mit zwei Komplizen am Parkplatz des Tierparks Neumünster. Bewaffnet mit Gaspistole, Teleskopschlagstock und mindestens einem Messer soll das Trio mehreren Männern aufgelauert haben, um angebliche Schulden einzutreiben.

Laut Vorwurf forderte der Angeklagte von den Opfern des Überfalls 6000 Euro – angeblich als Provision für die Vermittlung von Bauarbeiten. Mindestens zwei Opfer erlitten schwere Verletzungen, etwa einen Bauchstich und einem Schnitt über das Gesicht bis in die Nähe des Halses. Zur Aufklärung der Vorfälle hat die Strafkammer sieben weitere Verhandlungstage angesetzt.