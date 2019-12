Alveslohe. Der Verein Kultur im Dorf Alveslohe (KID) hat für 2020 erneut ein Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann. „Wir haben alles dabei, von A wie Abba bis Z wie Zauberei“, sagt Bert Krutzinna vom KID-Vorstand.

Mit der schwedischen Kult-Band Abba beginnt der Januar sehr turbulent, und das gleich zweimal: Die Show „Waterloo – A Tribute to Abba“ geht in Alveslohe am Sonnabend, 18. Januar, und – wegen der große Nachfrage – auch am Sonntag, 19. Januar, über die Bürgerhaus-Bühne. Sonnabend ab 18 Uhr und Sonntag ab 20 Uhr gibt es eine musikalische Zeitreise in die bunten 70er-Jahre. Zwei tolle Sängerinnen und eine überzeugende Live-Band werden den unverwechselbaren Sound von Benny, Anni-Frid, Agnetha und Björn nahezu authentisch wiedergeben, wenn sie die großen Abba-Hits von „Waterloo“ bis „Super Trouper“ performen.

Wer dabei sein, der sollte mit dem Kartenkauf nicht zu lange warten, das Sonnabend-Konzert ist bereits fast ausverkauft.

Die Alvesloher Kulturmacher haben auch für die folgenden Monaten interessante Künstler verpflichten können. So tritt am Sonnabend, 22. Februar, der zaubernde Komödiant Marcel Kösling in der Gemeinde auf – sein Programm heißt „Kösling geht aufs Ganze!“

Es folgen Auftritte der Ellerauer VHS-Theatergruppe „Bühnenreif“ am 20. und 21. März sowie der Hamburger „Tüdelband“ am 25. April. Vor den Sommerferien gastiert dann am 6. Juni noch Giovanni Weiss mit seiner Band in Alveslohe.