Michael Bollweg hat ein Faible für alte Bulldogs

Alveslohe. Das Oldtimer-Prachtstück von Michael Bollweg (55), ein 55 PS starker Lanz-Ackerschlepper Bulldog aus dem Jahr 1938, steht frisch herausgeputzt auf dem Hof seines Besitzers in Alveslohe und ist bereit für den Einsatz. Gleich wollen Michael Bollweg und seine Frau Anke ihre sonntägliche Spazierfahrt starten. Natürlich ist Willy, der Jack Russell, auch dabei. Der elf Jahre alte Rüde fühlt sich auf seinem Stammplatz neben dem Steuerrad sozusagen pudelwohl.

Der Lenker spielt beim Anlassen des Ein-Zylinder-Zweitakters eine wichtige Rolle, denn ohne seine Hilfe würde der Motor nicht anspringen. „Es dauert lange, ehe er startet“, sagt Michael Bollweg. Der zweifache Familienvater, der sein Geld als kaufmännischer Angestellter mit dem Verkauf von Ersatzteilen für landwirtschaftliche Maschinen in einem Betrieb in Neumünster verdient, muss sich jedes Mal mächtig ins Zeug legen.

Zum Starten des Glühkopfmotors muss die „Glühnase“ im Zylinderkopf mit einer Lötlampe zum Glühen gebracht werden. Dann nimmt Bollweg das Lenkrad samt Steuersäule ab und steckt es seitlich in die Kurbelwelle. Durch Pendelbewegungen gegen den Kompressionswiderstand bringt er den Motor auch dieses Mal nach exakt 15 Minuten zum Laufen.

Weit und breit ist das markante Motorengeräusch zu hören. Mancher Nachbar wird sich die Ohren zuhalten, wenn die „Bulldogge“ mit Tempo 25 an seinem Haus vorbeiknattert. Als Treibstoff kann alles verwendet werden, was flüssig ist: zum Beispiel Diesel, Schmieröl, Rapsöl oder Olivenöl. Michael Bollweg tankt an der Tankstelle Diesel.

Am Wochenende kümmert sich Bollweg um die Bulldogs

Immer sonnabends und sonntags kümmert er sich um seine Oldtimer. Auf dem elterlichen Hof nahe der A 7 haben vier Lanz-Bulldogs ihr Zuhause, alle aus der Vorkriegszeit. Seinen aktuellen, mit dem er sogar jedes Jahr in Hemdingen bei Quickborn den Weihnachtsbaum abholt, erwarb er 1987 über eine Ebay-Kleinanzeige von einem Händler in den Niederlanden. Die Oldtimer sind sein ganzer Stolz. „Dreckig kommt mir keiner auf die Straße“, versichert er. „Ich wasche, entroste und repariere sie selber, wenn es notwendig ist.“

Hinter der Halle, in einer kleinen Gartenhütte, direkt neben den Gleisen der AKN nach Elmshorn, steht ein Famo-Schlepper. Der hat eine interessante Geschichte: Sein Vorbesitzer transportierte mit ihm kurz vor Kriegsende 1944/1945 Flüchtlinge aus Pommern nach Schleswig-Holstein. Und ein Lanz-Bulldog thront in der großen Werkstatt auf einem Scania-Lkw, und im Container eines befreundeten Landwirts wartet seit 30 Jahren ein Bulldog, der im Zweiten Weltkrieg für die paramilitärische Bautruppe „Organisation Todt“ der deutschen Wehrmacht seine Dienste leistete. „Irgendwann werde ich ihn auch noch restaurieren“, verspricht Michael Bollweg.

Woher der Name „Bulldog“ kommt? Die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, von denen seit 1921 insgesamt 6000 Exemplare hergestellt wurden, schauten vor 100 Jahren nach Meinung von Arbeitern der Herstellerfirma wie eine grimmig dreinschauende Bulldogge aus. Deshalb sollen sie unter Hinweis auf ihr „tierisches Vorbild“ so getauft worden sein.

Nur selten geht dem Lanz-Ackerschlepper, mit dem Bollweg vor Jahren bis Stuttgart fuhr, die Puste aus. Aber dann weiß sich sein Besitzer zu helfen. Auf der Rückfahrt vom traditionellen Treff mit 160 Traktoren aus ganz Norddeutschland auf dem Gelände des Freilichtmuseums in Molfsee bei Kiel passierte es. Michael Bollweg, seit acht Jahren Vorsitzender des 1979 gegründeten Lanz-Bulldog-Club Holstein e.V., bundesweit einer der größten seiner Art mit aktuell 950 Mitgliedern (darunter deutsche Auswanderer in Australien und Kanada), hatte sich mit Frau und Hund gerade auf den Heimweg gemacht.

Sie waren auf eine stundenlange Heimfahrt über Landstraßen und Feldwege vorbereitet. Plötzlich streikte der Motor, der Lanz-Bulldog blieb stehen. „Im schlimmsten Fall hätten wir in unserem Campingwagen, den wir hinter uns herzogen, übernachten müssen“, berichtet Bollweg. Aber das war nicht nötig. Sein handwerkliches Geschick half ihm weiter. Nach zehn Minuten hatte er den Fehler gefunden und behoben: Das Zündschloss war kaputt. Mit Hilfe zweier Kabel, die er stets für den Notfall in einer kleinen Werkzeugkiste aufbewahrt, war das Problem schnell behoben. Die „Bulldogge“ brachte die Familie wie immer sicher nach Hause.