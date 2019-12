Als Weihnachtsmann raus aus Hartz IV

Norderstedt . Ingo Schikschneit wirft sich den roten Mantel über und setzt die Mütze auf. Aufrecht steht er da, wirkt plötzlich noch größer, und sein Vollbart scheint auf einmal noch ein bisschen weißer zu sein. Mit seiner kräftigen und durchdringenden Stimme wünscht er den Passanten, die in der Fußgängerzone an ihm vor­übergehen, „Fröhliche Weihnachten“. Ingo Schikschneit ist wieder einmal als Weihnachtsmann unterwegs. Seit fast 20 Jahren bietet der Norderstedter seine Dienste als „Mann in Rot“ an, besucht Kinder in Hamburg und der Region und liefert zuverlässig Geschenke ab. Heiligabend ist er von 10 Uhr bis spätabends auf Tour. Doch das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da lebte Ingo Schikschneit von Hartz IV – doch dazu später mehr.

Erst einmal fällt auf: Dieser Weihnachtsmann legt Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Der lange Bart des 64-Jährigen ist stets in Form, der rote Mantel ist eine Maßanfertigung und hat 600 Euro gekostet. Gerade hat Schikschneit in weiße Lederhandschuhe der Edelmarke Roeckl investiert. Und er träumt davon, seinen Mantel weiter zu „veredeln“ – mit einem Innenfutter, am besten tiefblau mit goldenen Verzierungen.

Doch Schikschneit geht es nicht nur um die Kostümierung: „Am meisten gefällt mir an meiner Arbeit die Spontaneität“, sagt er. Er wisse ja nie, wie die Kinder reagieren. Ständig müsse er bei seinen Besuchen improvisieren und auf die unterschiedlichsten Kinder eingehen. Diese Mischung aus Geschichtenerzählen und Schauspielern liege ihm, und das, so der Norderstedter, nicht nur als Weihnachtsmann. Denn das ganze Jahr über ist Ingo Schikschneit auch noch als Nachtwächter auf St. Pauli im Einsatz. Er bietet in dieser Rolle Touren durch Hamburgs Rotlichtviertel an.

Weihnachtsmann und Nachtwächter sind für Schikschneit mehr als schlichte Rollen, wie er sagt. Durch sie gelang ihm vor vielen Jahren der Weg zurück in die finanzielle Unabhängigkeit. 27 Jahre lang arbeitete der Norderstedter, der einst eine Erzieherausbildung absolvierte, als Zahntechniker. Doch mit 45 war er plötzlich arbeitslos und rutschte schließlich in Hartz IV ab. Das Arbeitsamt, das damals noch in größerem Stile Weihnachtsmänner vermittelte, bot ihm als Überbrückung einen solchen Job an. Schikschneit gefiel’s, und er machte weiter – allerdings jahreszeitlich bedingt nicht als Weihnachtsmann, sondern als Nachtwächter. Zehn Jahre sollte es noch dauern, bis er mit 55 Jahren endlich wieder auf eigenen Füßen stand, erzählt Schikschneit stolz. Mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht. Der vielseitig Begabte arbeitet auch noch als Guide in der Elbphilharmonie und als Massage-Therapeut. „Am meisten verdiene ich jedoch als Weihnachtsmann“, sagt Ingo Schikschneit. 65 Euro kostet es, wenn er Heiligabend für etwa 20 Minuten eine Familie besucht. Dazu kommen in der Vorweihnachtszeit noch Auftritte bei Betriebsweihnachtsfeiern und Events in Einkaufszentren.

Ingo Schikschneit geht es nicht nur ums Geldverdienen, wie er betont. Als Kind habe er selbst große Angst vor dem Weihnachtsmann gehabt. Das Gedicht „Lieber guter Weihnachtsmann/schau mich nicht so böse an/stecke deine Rute ein/ ich will auch immer artig sein“ macht ihn noch heute wütend. Er selbst hat bei seinen Besuchen und Auftritten keine Rute dabei, und böse gucken kann Schikschneit nicht.

Um Kindern keine Angst zu machen, setzt er sich bei seinen Besuchen immer hin und begibt sich somit auf Augenhöhe mit den Kindern. „Auch meine Mimik bleibt für die Jungen und Mädchen trotz des Vollbarts stets sichtbar“, sagt er.

Ingo Schikschneit hat keine Rute und lobt viel

Er wolle sich als Weihnachtsmann für Kinder einsetzen, so Schikschneit. „Ich war mal bei einer Familie mit zwei Geschwistern“, erzählt er. Das Mädchen war geistig behindert, und alles schien sich nur um sie zu drehen. Der Junge blieb im Hintergrund. „Ich habe dem Jungen gesagt, dass auch er ein Recht darauf hat zu leben und er sich ruhig trauen soll, etwas Tolles zu machen.“

Kinder und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen – dafür steht die Weihnachtsmannfigur für Schikschneit. Bei seinen Besuchen unterhält er sich viel mit den Kindern, spricht auf Wunsch der Eltern Probleme an, vor allem aber lobt er viel. Einige Familien besucht Schikschneit schon seit Jahren und sieht die Kinder aufwachsen. „Das ist dann schon fast familiär“, sagt Schikschneit, der diese Zusammenkünfte genießt. Er selbst feiert Weihnachten meistens nicht. Der Norderstedter ist geschieden, und seine beiden erwachsenen Söhne hätten „noch viele andere Verpflichtungen. Und Heiligabend, da müsse er eben immer arbeiten: „Am Ende des Tages schaffe ich es gerade noch, mir die Stiefel auszuziehen.“