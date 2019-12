Norderstedt. Als Norderstedter Oberbürgermeisterin ist Elke Christina Roeder mit der Aussage angetreten, dass sie beim Thema Fluglärmschutz auf die Einhaltung der geltenden Vereinbarungen mit dem Flughafen Hamburg pochen werde. Tatsächlich ist der Fluglärm seit dem 20. September Chefinnen-Sache im Norderstedter Rathaus. Denn da trat Roeder den Vorsitz der Fluglärmschutzkommission (FLSK) des Hamburger Flughafens an. Zum ersten Mal wechselte der Vorsitz damit nach Schleswig-Holstein. In dem Gremium sitzen Vertreter der von Fluglärm betroffenen Kommunen mit denen der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation sowie der Deutschen Flugsicherung (DFS) zusammen, um über Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und Luftverunreinigung zu beraten. Kürzlich ist das Gremium unter Vorsitz von Roeder zu einer Sitzung zusammengekommen. „Als Norderstedter Oberbürgermeisterin weiß ich, dass viele Menschen in der Region von Fluglärm betroffen sind und also um die hohe Bedeutung des Fluglärmschutzes“, sagte Roeder. „In meiner Funktion als Vorsitzende der FLSK möchte ich persönlich dazu beitragen, dass weiterhin gemeinsam Lösungen vorangetrieben werden.“

Roeder nutzte die Sitzung für ein positives Fazit zu den Ergebnissen der Arbeit der Kommission im laufenden Jahr. Dabei bekräftigte sie erneut: „Es ist wichtig, dass die bestehenden Regelungen und Beschränkungen, die die Nachtruhezeiten gewährleisten sollen, sensibel eingehalten und von den Fluggesellschaften genügend Pufferzeiten für späte Flüge eingeplant werden.“ Die jüngsten Zahlen würden zeigen, dass die Kommission im Sommer viele Verbesserungen erreicht habe. Durch einen intensiven Dialog mit den Airlines seien bei der Planung für den Sommerflugplan 2019 ein Viertel weniger Flüge in der Zeit von 22.30 bis 23 Uhr geplant worden. Die Zahl der verspäteten Flüge nach 23 Uhr sei um 45 Prozent gesunken – in absoluten Zahlen seien das 401 Flüge weniger als im Vorjahr. „Die Entwicklung bei den späten Flügen ist eindeutig rückläufig. Das ist ein Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen aller Akteure, in enger Zusammenarbeit mit der FLSK, der Fluglärmschutzbeauftragten und den Behörden“, sagte Roeder. „Hier dürfen wir nicht nachlassen und müssen diesen konstruktiven Kurs weiter beibehalten.“

Bei den Planungen für den Winterflugplan 2019/20 hätten die Fluggesellschaften ebenfalls deutlich messbar reagiert: Insgesamt seien 50 Prozent weniger Flüge nach 22.30 Uhr im Vergleich zum Vorjahr koordiniert und damit die Nachtzeiten deutlich entlastet worden. Roeder sprach aber auch vom Spannungsfeld, in dem sie sich sieht. Zum einen sei und bleibe der Flughafen Hamburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und großer Arbeitgeber für die Region. Zum anderen gelte es, die Lebensqualität der vielen von Fluglärm betroffenen Menschen im Blick zu haben.