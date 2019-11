Kreis segeberg. Im Kreis Segeberg steigen die Strompreise zum neuen Jahr. Von Januar an müssen die Kunden zwischen 3,8 und knapp 4,8 Prozent mehr bezahlen. Wie bei allen Versorgern bundesweit nennen die Stadtwerke höhere Netzentgelte, mehr EEG-Umlage zur Finanzierung der Energiewende und gestiegene Einkaufspreise als Ursachen.

„Rund 77 Prozent der Kosten entfallen mittlerweile auf Abgaben, die wir lokal nicht beeinflussen können“, sagt Marc Fischer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Bramstedt. Dass die Tarife der örtlichen Stadtwerke in den Vergleichsportalen wie Verivox oder Check24 meist nicht zu den günstigsten zählen, hat mehrere Gründe. „Zum einen müssen wir der Daseinsvorsorge Rechnung tragen und die Stromversorgung jederzeit gewährleisten. Daher kaufen wir unsere Elektrizität längerfristig ein und können nicht tagesaktuell an den Hotspots zuschlagen“, sagt Fischer. Davon profitierten günstige Anbieter, solange der Preis sinkt oder auf niedrigem Niveau bleibt. Steigt er aber wie in der letzten Zeit, könnten die Billiganbieter in Schwierigkeiten geraten, was mehrere Insolvenzen belegten.

Die Kunden wissen den Service zu schätzen

„Außerdem können sich die Kunden in unserem Service-Center persönlich beraten lassen“, sagt Oliver Weiß, Sprecher der Stadtwerke Norderstedt. Dienstleistungen wie dieses erforderten Personal und Kosten, würden aber von den Norderstedtern durchaus geschätzt.

In Norderstedt zahlen Familien mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr künftig bei den Stadtwerken im Tarif für die Grundversorgung 1227 Euro (jährlicher Grundpreis 60 Euro plus 33,36 Cent/kWh). Noch sind es 1181 Euro (30 Euro Grundpreis plus 32,89 Cent/kWh). „Es gibt Kritik, dass wir den Grundpreis zum neuen Jahr verdoppeln. Aber zum einen ist er seit mindestens zehn Jahren stabil, zum anderen ist er im Vergleich zu anderen Anbietern immer noch äußerst moderat“, sagt Weiß. Vom Grundpreis werde das Personal für die Dienstleistungen bezahlt.

In Henstedt-Ulzburg bleiben die Tarife zunächst stabil, wie Eon Hanse als zuständiger Grundversorger mitteilt. Die Stadtwerke Kaltenkirchen werden den Preis für die Grundversorgung zu Jahresbeginn anheben, in der Grundversorgung müssen die Kunden 1252 Euro für einen Verbrauch von 3500 kWh im Jahr zahlen, bisher sind es 1238 Euro. In Bad Bramstedt steigt der Preis bei gleichem Verbrauch um 4,75 Prozent auf 1284 Euro. Allerdings bieten die Stadtwerke auch günstigere Sondertarife an.

Verbraucherzentrale gibt Tipps für Vergleichsportale

Die Verbraucherzentrale (VZ) Schleswig-Holstein rät angesichts der Preiserhöhungen dazu, die eigene Stromrechnung zu überprüfen. „Ein Wechsel zu einem günstigeren Versorger ist einfacher und sicherer, als viele Menschen glauben“, sagt VZ-Sprecherin Vivien Rehder.

Um bei Hunderten von Anbietern und weit mehr Tarifen den Durchblick zu bekommen, seien Internetportale wie Veri­vox und Check24 ein Weg.

Allerdings gebe es einige Fallstricke in den meist voreingestellten Filteroptionen. So sollte man einen Bonus nicht einrechnen lassen, um die tatsächlichen Kosten besser einschätzen zu können. Das Kästchen „hohe Kundenempfehlungsquote“ sollte deaktiviert werden, da diese Meinungen nur für Tarife abgegeben werden könnten, für die das Portal Provisionen erhalte. Schließlich sollte auch die „direkte Wechselmöglichkeit“ abgewählt werden, da sie die Auswahl unnötig einschränke.

„Wichtig sind beim neuen Vertrag höchstens ein Jahr Laufzeit und ein Monat Kündigungsfrist“, sagt Vivien Rehder. Wenn der neue Lieferant eine Vollmacht zur Kündigung des alten Vertrags erhalte, kümmere er sich um alles Weitere. „Vorsicht ist bei Festpreisangeboten und Strompaketen geboten“, sagt Vivien Rehder. „Diese lohnen sich für den Kunden meist nicht.“

Genau aufpassen sollten Verbraucher zudem, wenn Anbieter mit einem Neukundenbonus werben. „Bei extrem günstigen Preisen im ersten Jahr zahlen Kunden häufig im zweiten Jahr umso mehr“, sagt Rehder. Bis zu 30 Prozent seien keine Seltenheit.

Checkliste mit sechs Punkten für den Anbieterwechsel bei Strom und Gas: www.verbraucherzentrale.sh/sites/default/files/2019-02/checkliste_anbieterwechsel_strom_und_gas.pdf