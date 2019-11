Norderstedt. Am Eingang der Horst-Embacher-Schule im Aurikelstieg hängen immer noch Plakate des Norderstedter Musicalinstituts Conservatory of Performing Arts (Copa) – obwohl der Unterricht schon vor Monaten eingestellt wurde. Die Schülerinnen und Schüler wissen bis heute nicht, warum das Projekt gescheitert ist. Mit ihnen hat niemand über die Pleite gesprochen. Geschäftsführer Rüdiger George hat ihnen Mitte Juni lediglich mitgeteilt, dass das Copa Liquiditätsprobleme habe und der Betrieb vorerst unterbrochen werde. Für wie lange, war unklar. Fragen stellen konnten die jungen Menschen nicht. „Warum hat uns niemand erklärt, was schiefgelaufen ist?“, fragt Clara Hendel.

Verträge mit Schülern wurden bis heute nicht gekündigt

Die 24-Jährige ist vor Kurzem zurück zu ihren Eltern nach Berlin gezogen. „Ich musste finanziell erst einmal wieder Land gewinnen. Ich halte mich mit Komparsen- und Filmjobs über Wasser“, sagt sie. Genau wie die anderen Schüler hat auch Clara noch einen laufenden Vertrag mit dem Copa, der bis heute nicht gekündigt wurde. Den gesamten Sommer über haben die Nachwuchskünstler gehofft, dass es irgendwie weitergeht. Dass sie eine Zukunft in Norderstedt haben. Doch inzwischen wurde das Insolvenzverfahren gegen die Schule eröffnet – das haben die Schüler aus den Medien erfahren.

„Für uns war es ein riesengroßer Schritt, zu Hause alles stehen und liegen zu lassen und für die Ausbildung nach Norderstedt zu ziehen“, sagt Isa Fallenbacher. Die 23-Jährige aus Bayern hat nicht nur ihr Masterstudium der Musikwissenschaften abgebrochen, sondern auch ihren Freund zurückgelassen, um sich ihren Traum zu erfüllen. „Die ersten Monate am Copa waren unglaublich toll – und dann kam der große Schock. Wir waren komplett überfordert.“

Einen der wenigen Studienplätze für eine staatliche Musicalausbildung zu ergattern, ist wie ein Sechser im Lotto. In Deutschland und Österreich bekommen zusammengerechnet nicht einmal 40 junge Menschen diese Chance. Bewerbungen gibt es jedoch Hunderte. Genauso wie Privatschulen, die im Monat zwischen 600 und 1000 Euro verlangen. „Das kann sich keiner von uns leisten“, sagt Isa Fallenbacher.

Das Copa in Norderstedt sollte sich über Sponsoren finanzieren. Die Schüler hätten eine exzellente Ausbildung erhalten und lediglich eine Verwaltungspauschale von 90 Euro im Monat zahlen müssen. „Es war zu schön, um wahr zu sein“, sagt die 24 Jahre alte Jasmin Buczko und seufzt. Nicht nur sie, sondern auch ihr Freund hat in seiner Heimat Essen alles aufgegeben. „Er hat extra seinen Job gekündigt, um mich bei meiner Ausbildung zu unterstützen.“

Auch Simone Voicu-Pohl setzt nun auf Sponsoren-Modell

Doch mangels Geldgeber ist das Projekt Copa krachend gescheitert. Die Einlagen der Gesellschafter, die Kulturstiftung und die Ballettschule Musci, in Höhe von jeweils 25.000 Euro waren nach wenigen Monaten aufgebraucht. Rüdiger George gelang es nicht, Sponsoren zu akquirieren. Dass die Schule in Norderstedt überhaupt eröffnet wurde, erweist sich heute als fahrlässig.

Neue Hoffnung will den jungen Menschen nun die ehemalige Schulleiterin Simone Voicu-Pohl schenken. Ob ihr Vorhaben Aussicht auf Erfolg hat, ist allerdings ungewiss. Denn die 50 Jahre alte Musical-Fachfrau setzt ebenfalls auf ein Sponsoren-Konzept, mit dem die Schüler die restlichen zweieinhalb Jahre ihres Studiums beenden könnten. Rund 100.000 Euro benötigt sie für die Realisierung. „Es geht jetzt um junge Menschen, für die wir alle in der Gesellschaft die Verantwortung tragen“, sagt Voicu-Pohl. 20 Prozent der nötigen Summe hat sie nach eigenen Angaben bereits zusammen, zur Verfügung gestellt wurde das Geld von einer Firma aus NRW sowie Privatpersonen. Sie hofft auf weitere Unterstützung von Unternehmen und der Politik. „Wir bieten im Gegenzug professionelle Auftritte bei Feiern an“, sagt Voicu-Pohl. Außerdem suchen die Schüler Räumlichkeiten, in denen sie proben können. In der Horst-Embacher-Schule hatte das Copa extra einen Schwingboden einbauen lassen.

Die ehemaligen Dozenten haben bereits signalisiert, für weniger Geld zu unterrichten. Schon jetzt geben sie den Schülern zum Teil kostenfreie Stunden. Unter dem Namen „Neue Musiktheater Akademie“ soll das Studium losgelöst vom Copa zu Ende geführt werden. Die Ballettschule Musci hat ebenfalls eine neue Akademie gegründet, um sieben Tanzpädagogik-Schülerinnen des Copa zu retten. Sie zahlen ihre Ausbildung allerdings von nun an selbst. Von den 13 Musicalleuten haben inzwischen fünf die Aufnahmeprüfungen in Osnabrück, London und Wien bestanden. Acht junge Frauen bleiben somit übrig. Sie hoffen auf eine Zukunft in Norderstedt.