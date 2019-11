Norderstedt. Die Stadt Norderstedt wird flächendeckend im gesamten Stadtgebiet öffentlich zugängliche Defibrillatoren anbringen. 78 Geräte werden angeschafft, knapp 134.000 Euro werden dafür ausgegeben. Die Politik hat den Beschluss dazu im Hauptausschuss gefasst.

Nach jetzigem Stand sollen die Geräte, mit denen man in Notfällen Menschen mit Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern Stromstöße versetzen kann, in nahezu allen städtischen Gebäuden mit Publikumsverkehr aufgehängt werden. Also in 16 Schulen, 16 Sporthallen, 13 Kitas, fünf Seniorentreffs, 15 Gemeinschaftsunterkünften, im Lehrschwimmbad in Friedrichsgabe, den vier Stadtbüchereien, im Stadtmuseum, im Festsaal am Falkenberg, in den vier Jugendhäusern und auf den beiden Bauspielplätzen.

Die Initiative zur Anschaffung der Geräte gab der Stadtvertreter Thomas Thedens, der als Freier Wähler ohne Fraktionsstatus in der Stadtvertretung sitzt. „Ich bin froh, dass der Antrag jetzt einstimmig durchgegangen ist. Die Geräte sind eine gute Investition. Defibrillatoren können Leben retten.“

Arbeiter-Samariter-Bund lobt die „einzigartige Entscheidung Norderstedts“

Derzeit gibt es sieben dieser öffentlich zugänglichen Geräte in der Stadt. Mit der Entscheidung für 78 weitere wird Norderstedt wahrscheinlich zur schleswig-holsteinischen Stadt mit den meisten öffentlichen Defibrillatoren. „Das ist eine einzigartige Entscheidung. Das hat es so noch nicht gegeben im Land“, sagt Hanjo Merkle, der Landesfachreferent Rettungsdienst und Notfallvorsorge beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Für das ASB-Projekt „Schleswig-Holstein schockt“ ist die Norderstedter Entscheidung ein großer Schub. Der ASB möchte mit einer gleichnamigen App und Informationsseite im Internet Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung leisten. Über die App haben alle Bürger komfortablen Zugriff auf eine Landkarte, über die an jedem beliebigen Standort der nächste verfügbare Defibrillator angezeigt wird. Der ASB will so die „Todesursache Nummer 1 in Deutschland“ bekämpfen: Den plötzlichen Herztod. Zwischen 65.000 und 100.000 Menschen sterben jährlich daran. Es ist mit Abstand die häufigste Todesursache in Deutschland. Plötzlich hört das Herz auf zu schlagen. Der Blutdruck fällt auf Null. Betroffene verspüren eine Leere im Kopf und brechen nach ungefähr acht Sekunden bewusstlos zusammen. Binnen zwei bis drei Minuten setzt die Atmung aus – der Tod tritt nach circa zehn Minuten ein.

Überlebensrate von Patienten mit Kammerflimmern steigt auf 55 Prozent

Laut der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) steigt die Überlebensrate von Patienten mit Kammerflimmern auf 55 Prozent, wenn der Defi-Schock maximal zwei Minuten nach dem Erkennen der Situation abgegeben wurde. Bis ein Krankenwagen in einer Notsituation vor Ort ist, dauert es in der Regel derzeit zwölf Minuten.

Deswegen sollten die Geräte überall schnell verfügbar sein. „Wir leisten da immer noch Basisarbeit, weil viele Bürger glauben, dass sie die Geräte nicht bedienen können“, sagt Hanjo Merkle. Dabei sind die Geräte selbsterklärend. Sogar Kinder könnten sie bedienen. Über ein Display kommunizieren die Geräte mit dem Helfer und geben ihm Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Falsch machen kann man nichts. „Es wird jetzt auch in Norderstedt darauf ankommen, dass man die Geräte erklärt und gut bekannt macht, wenn sie im öffentlichen Raum hängen“, sagt Merkle.

Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen sind in Norderstedt ebenfalls Teil des beschlossenen Antrages. Grundsätzlich soll es an den Schulen und Kitas Einweisungen für den Umgang mit der Thematik „Wiederbelebung des Herzens“ und der Anwendung der Defibrillatoren geben. Dabei könnten auch Schüler und Kita-Kinder einbezogen werden.

Konventionelle Herzdruckmassagen sind ebenfalls sehr wichtig

Weitere Kosten entstehen der Stadt für die technische Überprüfung der Geräte im Zwei-Jahresrhythmus. Für demnächst 85 Geräte fallen 8500 Euro an. Außerdem müssen die Geräte alle sechs Jahre gewartet werden. Das kostet 238 Euro pro Gerät, also 20.230 Euro.

Was den tatsächlichen Einsatz und damit den Erfolg der Geräte in Deutschland angeht, so ist die Bewertung schwierig. Beispielsweise wurden allein am Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt seit 2003 mehr als 80 Geräte aufgehängt. Bis 2015 wurden in Frankfurt 500 Millionen Passagiere abgefertigt. Aber im Verhältnis dazu kam nur bei 25 Menschen der Defi zum Einsatz.

Kardiologen befürworten den flächendeckenden Einsatz der Defis. Sie mahnen aber auch, dass konventionelle Herzdruckmassagen ebenso stark ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden müssten.

www.sh-schockt.de

