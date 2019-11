Norderstedt. Wildnis – gibt es sie noch? Zerstören wir nicht gerade ihre letzten Refugien? Fackeln wir nicht gerade die Urwälder, unsere Lebens-Lieferanten, ab? Kann man Wildnis noch künstlerisch darstellen? Oder wäre das nur ein Abklatsch unserer Ahnung darüber, wie Wildnis aussieht? Der Kulturverein Malimu wagt in seiner Mitglieder-Ausstellung in der Rathaus-Galerie, Wildnis malerisch zu definieren. Viele Exponate sind in der bildnerischen Darstellung von Medienberichten hängengeblieben. Einige empfinden historische Vorbilder nach wie beispielsweise „Der Tiger“ von Franz Marc, diesmal allerdings als blauen Tiger.

Andere nehmen das Thema hoffnungsvoll-trotzig wie beispielsweise die Keramikgruppe mit ihrer Installation „Diese Wildnis überlebt“, die inmitten von Mauerstein- und Dachpappenschutt aus einer Hausrenovierung eine Ameisen-Armee aus Ton und Draht aufmarschieren lässt. Das hat die Gruppe mit viel Ironie umgesetzt.

Auf die Lesung, die in der Ausstellung am Dienstag, 12. November, ab 19.30 Uhr stattfindet, weist Gudrun Pöpperling mit ihrer Installation „Kieferninseln – frühes Erwachen“ hin. Sie arrangiert auf drei Stelen das Buch „Die Kieferninseln“ von Marion Poschmann, eine lesende Frau als Sperrholz-Arbeit und ein in diffusem Weißgrau umgesetztes Wild-Bild. Auch Anke Redeker und Manfred Thiel weisen mit Malerei und einer Skulptur auf die Lesung hin.

Das Thema Umweltzerstörung greift Regina Lemburg mit ihrem Bild „Fünf nach Zwölf“ auf, das einen Affen vor entlaubten Bäumen zeigt. Waltraut Watty thematisiert die Zerstörung in „Schrei der Wildnis“ mit Eisbären, die von Eisscholle zu Eisscholle springen müssen, malerisch subtiler und bewegend.

Deutlich wird Birgit Rühmann mit ihrem Relief „Plastikflut“, in dem sie Plastiktüten- und Obstnetz-Fetzen zu einer Meereswoge formt. Renate Fürst arrangiert mit einem „Brazil“-Kaffeesack eine Mahnung gegen die brasilianischen Brandrodungen.

Malimu-Ausstellung „Wildnis“, bis 22.11.; Mo, Di, Do, Fr 11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr, So 15 bis 18 Uhr. Lesung Di, 12.11., 19.30 Uhr, Eintritt frei, Rathaus-Galerie, Rathausallee 50.