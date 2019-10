Sülfeld/Bad Segeberg. Das aggressive und teilweise gewalttätige Auftreten von Rechtsextremisten in Sülfeld und Bad Segeberg hat Bürger und Politik aufgeschreckt. Am Sonnabend wollen die Handballerinnen des SV Sülfeld bei einem Liga-Spiel in der Sporthalle für Offenheit und Toleranz eintreten. Dabei können sie als Gast Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote begrüßen. Auch Gemeindepastor Steffen Paar will an der Veranstaltung teilnehmen. Die Veranstalter rechnen mit einer ausverkauften Sporthalle.

Grote sagte am Donnerstag: „Es ist wichtig, dass die Menschen in Sülfeld ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus in ihrem Ort setzen wollen. Deshalb habe ich die Einladung zu der Veranstaltung sehr gerne angenommen, um meine Solidarität und die der gesamten Landesregierung zu bekunden.“ Grote habe sofort und ohne zu zögern die Einladung angenommen, hieß es in Sülfeld.

Dort hatte am Mittwochabend der Vorstand des Sportvereins mit Politikern und den Handballdamen diskutiert, die die Idee hatten, als Zeichen gegen die Neonazis bunte Schweißbänder zu tragen und jedem Zuschauer ein buntes Armband zu geben. Außerdem sollen Plakate in der Halle aufgehängt werden. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Wie berichtet, leben seit mehreren Wochen bei dem Sülfelder Daniel S. (23) der bekannte Rechtsextreme Marcel S. aus Bornhöved und Marie P. Der 23-Jährige wird beschuldigt, am 17. Oktober Sülfelder Bürger mit Faustschlägen und Pfefferspray angegriffen zu haben, als sie Aufkleber der Radikalen an der Hauptstraße entfernen wollten. Die für politische Delikte zuständige Staatsschutzabteilung der Polizei ermittelt.

Das Trio wird dem etwa 15-köpfigen Umfeld des mehrfach vorbestraften Gewalttäters Bernd T. zugeordnet, der offenbar in Bad Segeberg versucht, Gleichgesinnte zu finden und einen Ableger des rassistischen „Aryan Circle“ zu gründen. Der Verfassungsschutz beobachtet die Szene. Mehrfach soll der 45-Jährige in Schulen Jugendliche angesprochen haben. T. gilt als extrem gewaltbereit und bewegt sich seit mehr als 20 Jahren in der Szene.

Dazu sagte Landesbildungsministerin Karin Prien: „Das Bildungsministerium steht im Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Schulleitungen sind gehalten, im Zweifel die Polizei zu informieren, sollten unbekannte Personen auf dem Schulgelände angetroffen werden. Wir dulden keinen Rechtsextremismus an unseren Schulen. Wir werden uns solchen Umtrieben mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenstellen“, sagte die Ministerin.

Kreispräsident Claus-Peter Dieck zeigte sich von dem Angriff auf die Sülfelder erschüttert und rief zur Wachsamkeit auf. „Wir müssen uns als Staat und Gesellschaft viel mehr engagieren“, sagte Dieck. Es würden zunehmend rote Linien überschritten. Ausdrücklich würdigte der Kreispräsident das Engagement der Bürger, die die Aufkleber mit den Aufschriften „White Power“ und „Refugees not welcome“ entfernt hatten. Diese Menschen hätten sich wehrhaft für die Demokratie eingesetzt.

Landrat Jan-Peter Schröder sagte: „Ich sehe die aktuelle Entwicklung mit großer Sorge. Demokratie ist auch in Deutschland leider keine Selbstverständlichkeit und wir dürfen nicht zulassen, dass Einzelne sie verwässern. Bei Gewalt gegenüber Andersdenkenden gibt es für mich keine Toleranz. Wir müssen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen angehen und dem, was da passiert, gemeinsam mit Zivilcourage entgegentreten.“

Sülfelds Bürgermeister Karl-Heinz Wegner bezieht ebenfalls klar Stellung: „Das können wir uns nicht gefallen lassen. Wir müssen Präsenz zeigen.“ Er unterstützt eine Erklärung, die die Sportvereine unterzeichnet haben und die am Donnerstagabend der Gemeindevertretung vorlag. Darin heißt es: „Wir treten dafür ein, dass in Sülfeld weiter ein offenes, tolerantes und angstfreies Gemeindeleben gewährleistet ist. Wir stellen uns gemeinsam gegen Gewalt und Einschüchterung. Wir achten aufeinander und bilden so die Grundlage für ein wirksames Einschreiten der zuständigen Behörden.“

Bei Facebook kritisierte Gemeindepastor Steffen Paar die Rechten öffentlich und in aller Schärfe.

Nachdem auch das Pastorat und das Gemeindehaus mit Nazi-Parolen beklebt wurden, hat sich Gemeindepastor Steffen Paar direkt an die drei Rechten gewandt. Er warf ein Schreiben in den Briefkasten von Daniel S., das er auch bei Facebook veröffentlicht hat. Darin ging er auf den Aufruf der Rechten zum „Handeln“ ein. „Was Handeln für Euch bedeutet, haben wir erlebt. Ihr beschimpft Leute aufs Übelste, habt keine Skrupel vor Frauen und Kindern, benutzt Fäuste und Drohungen statt Argumente und schleicht Euch nachts durch unser Dorf, um heimlich Euren Schmutz zu verbreiten. Was seid Ihr nur für erbärmliche Menschen!“, schrieb Paar.

Und weiter: „Versteht mich nicht falsch: Eure Aufkleber interessieren mich nicht die Bohne. Viel Spaß in Eurer Welt, in der Gewalt und Angst der Klebstoff der Gemeinschaft ist. Ich bin stolz auf mein Sülfeld und meine Kirchengemeinde. Wir sind gewiss nicht perfekt und wir streiten auch mal gerne. Doch im Grundsatz ziehen wir an einem Strang: Hier haben die Alten ihren Platz neben den Jungen, der Arme neben der Reichen, da treffen sich Einheimische und Migranten, die Verschüchterten und die Lauten, die Christen mit den Muslimen und Atheisten, und die Schwulen und Transmenschen feiern gemeinsam mit Familien und Alleinstehenden.“

Anstelle der drei Bewohner in Sülfeld reagierte der Kopf der Gruppe, der Segeberger Bernd T., auf den Post. Er nehme ein Gesprächsangebot des Pastors an und bat um eine Terminabsprache. T. unterschrieb mit Aryan Circle Germany.

Ob es zu einem Gespräche zwischen dem Pastor und T. kommen wird, ist noch offen. Eine Terminabsprache hat noch nicht stattgefunden.