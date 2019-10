Norderstedt/Quickborn. Von der Quickborner CDU kommt harsche Kritik zur Verkehrspolitik der Norderstedter Nachbarn. „Wir sind nicht bereit, weiter auf unserem Rücken Norderstedt vom Verkehr zu entlasten, nur weil man dort nicht bereit war, einer zusätzlichen Autobahnabfahrt von der A 7 zuzustimmen“, sagt CDU-Pressesprecher Bernd Weiher. Und deswegen wollen die Christdemokraten nun einen bei Norderstedtern beliebten Schleichweg zur Auffahrt Quickborn der Autobahn 7 mit einer Einbahnstraßenregelung faktisch dicht machen.

Viele Autofahrer aus Norderstedt fahren über die Harksheider Straße über die Kreisgrenze nach Quickborn, um dort auf der Ulzburger Landstraße und über eine enge Autobahnbrücke zur Auffahrt zu gelangen. „Ein zunehmendes Ärgernis für die Quickborner ist das hohe Verkehrsaufkommen auf der Ulzburger Landstraße“, sagt Weiher. „Insbesondere durch den Ausbau der Oadby-and-Wigston-Straße in Norderstedt mit seinen anliegenden Gewerbe- und Wohngebieten ist das Verkehrsaufkommen massiv angestiegen.“ Morgens würden sich Staus in Richtung Autobahnauffahrt bis über die Autobahnbrücke bilden. Die CDU will die Ulzburger Landstraße deswegen zur Einbahnstraße machen. Dabei soll der Verkehr bis zur Autobahnbrücke weiterhin in beide Richtungen möglich sein, aber das Überqueren der Brücke nur noch von der Autobahn kommend in Richtung Harksheider Weg. Dann käme man nur noch über einen Umweg über den Ohlmöhlenweg, Schmalmoorweg und die Pascalstraße zur Autobahn.

Dazu müsste auch die jetzige Einbahnstraßenregelung am Kreisel der Pascalstraße umgekehrt werden. Weiher: „Wir wollen schauen, ob wir damit den Quickborner Verkehr ein wenig entschärfen und die Sicherheit auf der schmalen Autobahnbrücke erhöhen können.“ Der CDU schwebt eine einjährige Testphase für die Regelung vor. Zuvor soll in einer Zählung das Verkehrsaufkommen ermittelt werden.