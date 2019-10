Sülfeld. Nach den Herbstferien können sich die Schüler der Gemeinschaftsschule im Alsterland am Standort Sülfeld auf neue Spielgeräte und Sitzmöbel für den Schulhof freuen. 16.000 Euro kostet die neue Ausstattung, 80 Prozent der Kosten wird die Aktivregion Alsterland übernehmen. Das teilte Ulrich Bärwald, Vorstand der Aktivregion, Verbindungslehrerin Maren Schwarz mit. Gefördert würden auch Ausstattung und Spielgeräte für den Jugendclub.

„Überhaupt profitiert die Gemeinde Sülfeld von den Zuwendungen der EU für unsere Aktivregion“, sagt Bärwald und nennt weitere Projekte: Im Ehrenhof vor dem historischen Herrenhaus in Borstel sollen im November neue Linden gepflanzt werden. Die Kirche am Marktplatz bekommt eine Akustikanlage. In der Gemeinde werden im Regionalverbund mit Nachbargemeinden aus dem Kreis Stormarn neue Mitfahrbänke aufgestellt , die es den Sülfeldern ermöglichen sollen, vor allem in Richtung Bargteheide zu fahren und „dem fehlenden ÖPNV zu trotzen“.

Der Freundeskreis zur Partnergemeinde in Estland bekam einen Zuschuss zur Fahrt ins Baltikum. Imker Holger Redelin hat einen öffentlichen Bienenlehrpfad angelegt.

Die Förderung kommt dem ländlichen Raum zugute

Den größten Betrag aus dem europäischen Fördertopf habe die Kirchengemeinde erhalten: Mit der Höchstsumme von 100.000 Euro fördere die EU die bauliche Erweiterung des kirchlichen Gemeindehauses Remise am Pastorat neben der Sülfelder Kirche. Bärwald erwartet die Baugenehmigung für das denkmalgeschützte Ensemble in der Ortsmitte in den kommenden Tagen. „Die Gemeinde Sülfeld ist ein schönes Beispiel, wie der europäische Fördergedanke zur Stützung des ländlichen Raumes in vielfältiger Weise umgesetzt wird. Da gibt es Beispiele zum Klimaschutz, zur Bewahrung der Ökologie; junge Menschen kommen unmittelbar in den Genuss der Förderung, aber auch die ältere Generation findet in den verschiedenen Programmen Berücksichtigung.“