Henstedt-Ulzburg. Die Haushaltsberatungen der Gemeinde Hen­stedt-Ulzburg sind in vollem Gange – der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschäftigt sich auf seiner Sitzung am Dienstag, 1. Oktober (18.30 Uhr, Sitzungsraum 1.22), unter anderem mit dem Investitionsprogramm für das Jahr 2020.

Seit wenigen Tagen ist der Politik bekannt, dass eine zusätzliche Ausgabe hinzukommen wird. Denn für Sanierungen von Reihenhäusern am Beckersbergring, die von der Verwaltung für die Unterbringung von Flüchtlingen von der Soka-Bau angemietet worden waren, müssen rund 350.000 Euro gezahlt werden – im Schnitt 10.000 Euro pro Immobilie.

Hintergrund ist, dass die Soka-Bau sämtliche Objekte verkaufen will und das in 20 Fällen auch bereits getan hat. Dazu wurden alle Häuser begutachtet. Die eigentlichen Bewohner, die von der Gemeinde zugeteilt worden waren, können rechtlich nicht für Schäden haftbar gemacht werden, zumal die Flüchtlinge und Asylbewerber auch nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen. Dass Henstedt-Ulzburg selbst Immobilien kauft, ist aktuell ausgeschlossen. Vielmehr sollen neue Unterkünfte am Kirchweg und an der Lindenstraße gebaut werden.

Auch Sportanlage Beckersberg muss saniert werden

in weiterer Posten, der kürzlich hinzugekommen ist, sind 1,3 Millionen Euro, die nach jetzigem Stand für die Sanierung der Sportanlage Beckersberg mindestens nötig sein werden. Der zuständige Planungsausschuss konnte sich auf seiner Sitzung am 24. September aus Zeitgründen allerdings nicht mehr hiermit beschäftigen, einen Beschluss wird es also erst im November geben.