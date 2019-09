Geprobt wird hinterm Deich

Norderstedt . Sie kamen aus allen Nationen und spielten alle miteinander im größten Orchester der Welt. Jens Illemann hat mit genau 7548 Musikerinnen und Musikern vor drei Jahren in der Commerzbank-Arena in Frankfurt ein Konzert gegeben und einen Weltrekord aufgestellt. Der Musiklehrer aus Wewelsfleth im Kreis Steinburg hatte nur ein Problem – wo soll er mit seinen Projekt-Orchestern und -Chören proben?

Kurzerhand kaufte er mit seiner Ehefrau einen 100 Jahre alten Bauernhof hinterm Deich bei Wewelsfleth und baute den großen Heuboden zur Konzertscheune aus. 7548 Musikerinnen und Musiker würde zwar auch dieser Raum nicht fassen, aber die 130 Spieler seines Projekt-Orchesters für Filmmusik finden dort locker Platz, darunter Musikerinnen aus Norderstedt wie Bratschistin Dörthe Greiswald und Saxofonistin Gabriele Gandraß mit Schlagwerker Nicolas Dreessen.

Am Sonnabend steht ein Konzert im Theater Itzehoe auf dem Programm

Die Proben sind fast abgeschossen, das Konzert findet am Sonnabend, 21. September, im Theater Itzehoe statt. Die Veranstaltung ist ausverkauft, per Mail an theaterkassee@itzehoe.de können sich Interessierte auf eine Warteliste setzen lassen, falls Tickets zurückgegeben werden.

„Projekt-Orchester sind eine gute Sache, die Musiker finden sich für ein oder mehrere Konzerte zusammen, aber niemand muss sich auf Jahre binden, so wie es in einem Verein wäre“, sagt Jens Illemann. Der Musiklehrer am Gymnasium Marne sucht jetzt schon wieder Musiker für sein nächstes Projekt-Orchester. Die Bewerbung dafür startet am 15. Oktober und läuft bis Mitte Januar. Dann steigen für das nächste Konzert die nächsten Proben auf dem Heuboden in Wewelsfleth.

Die Bewerbungsfrist für das nächste Projekt beginnt am 15. Oktober

„Ich liebe Filmmusik und Musicals. Dafür fahre ich auch gern weite Strecken“, sagt Dörthe Gandraß aus Norderstedt. Die Saxofonistin hat ihre ersten Töne vor mehr als 45 Jahren beim Spielmannszug TuRa Harksheide geblasen.

Auch Dörthe Greiswald ist begeistert. Sie spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Geige, wirkte im Kieler Kammerorchester mit und lernt zudem seit drei Jahren Gitarre. Auch für den Schlagzeuger Nicolas Dreessen, der Musik und Mathematik studiert, ist Musik ein zentraler Bestandteil seines Lebens.

Projekt-Orchester Filmmusik 2020: Die Bewerbungsfrist beginnt am 15. Oktober. Kontakt über www.deinprobenraum.de im Internet oder über jens.illemann@web.de per E-Mail.