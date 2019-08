Music Star und Blueswerk: Zank in der Kulturszene

Norderstedt.. Schon lange schwelt ein Streit in der Norderstedter Kulturszene, der nun in aller Öffentlichkeit ausgetragen wird. Es geht um die Frage, wer sich um die Kultur in der Stadt verdient macht und deswegen Unterstützung mit Steuergeld verdient – und wer nicht.

Die Protagonisten sind zwei, die sich mal richtig gut leiden konnten. Vielleicht auch die Erklärung dafür, warum dieser Streit hässlich zu werden droht. Auf der einen Seite Wolfgang Sedlatschek, seit 1997 Dreh- und Angelpunkt des Music Star, jenem legendären Musikclub in Harksheide, der jährlich an die 100 Konzerte veranstaltet, bei freiem Eintritt, organisiert von Sedlatschek und einem Team aus ehrenamtlichen Musik-Enthusiasten im Verein Musik Werkstatt Norderstedt.

Auf der anderen Seite Miro Berbig, Linken-Fraktionschef, 2017 Gründer des Vereins Blueswerk Norderstedt, der seither gemeinsam mit der städtischen Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo) unter Chef Rajas Thiele-Stechemesser und ehrenamtlichen Blues-Fans im Kulturwerk Blues-Konzerte auf die Bühne bringt.

„Den Music Star und das Blueswerk in einen Topf zu werfen, ist ja wohl der Witz schlechthin!“, sagt Music-Star-Betreiber Wolfgang Sedlatschek.

Foto: Burkhard Fuchs

Sedlatscheks Verein ist offizieller Kulturträger der Stadt Norderstedt und wird finanziell unterstützt. Wertgeschätzt wurde Sedlatscheks Schaffen mit der Verleihung der Bürgermedaille 2011. Miro Berbig und seine 25 Vereinsmitglieder würden sich gerne um den Blues in Norderstedt ebenso verdient machen. Deswegen beantragt Berbig im Kulturausschuss die Kulturträgerschaft. Doch ihm schlägt dafür seit Monaten Misstrauen, Kritik und Verleumdung entgegen.

Sedlatschek und Teile der Kommunalpolitik sagen, das Blueswerk sei kein gemeinnütziger Kulturträger, sondern so etwas wie eine private Kungelei zwischen dem Politiker Berbig und dem Kulturmanager Rajas Thiele-Stechemesser. Es habe ein „Geschmäckle“, wenn Berbig als Mitglied des Aufsichtsrats der MeNo und des Kulturausschusses mit Thiele-Stechemesser, dem Geschäftsführer der MeNo, einen Verein gründe. „Und erst zwei Jahre später aus dem Aufsichtsrat ausscheidet und auch seine Mitgliedschaft im Kulturausschuss beendet“, schreibt Sedlatschek in einer Stellungnahme. Der Verein Blueswerk habe so gut wie nichts geleistet bisher, denn die Konzerte – zehn waren es 2018 – habe immer die MeNo veranstaltet.

Ob vor diesem Hintergrund eine Kulturträgerschaft überhaupt möglich sei, das ließ der Kulturausschuss nun vom Rechtsamt der Stadt prüfen. Die Antwort fiel klar aus: Es sei nicht vertretbar, dem Blueswerk die Kulturträgerschaft zu verwehren.

Sedlatschek kann das offenbar nicht fassen. Er bezichtigt in seiner Stellungnahme eine Mitarbeiterin des Rechtsamtes, dass sie falsch informiert sei und den Vorgang „ohne inhaltliche Prüfung einfach so unterschrieben“ habe. Das Blueswerk mit dem Kulturträgerstatus zu versehen – für Sedlatschek offenbar unerträglich. „Uns als Veranstalter nun mit dem Blueswerk quasi in einen Topf zu werfen, ist ja wohl der Witz schlechthin.“ Während beim Music Star alles in Eigenregie geleistet würde, mache beim Blueswerk die MeNo die ganze Arbeit, und der Verein stelle nichts Förderwürdiges auf die Beine.

Sie entwickelten die Idee für das Blueswerk: Miro Berbig (links) und Rajas Thiele-Stechemesser.

Foto: HA / Heike Linde-Lembke

„Mir wurde ja sogar Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen, und Rajas Thiele-Stechemesser Veruntreuung“, sagt Miro Berbig. Die Vorwürfe seien absurd. Berbig sagt, er habe vor dem ersten Blueswerk-Konzert seine Mitgliedschaft im Kulturausschuss und im MeNo-Aufsichtsrat abgegeben.

Berbig: „Ich schied bei der Musik Werkstatt aus, weil ich als Mensch und Politiker nichts mehr mit Wolfgang Sedlatschek zu tun haben wollte, nachdem der im Internet übel gegen Migranten hetzte. Der Mann trägt den Wahnsinn vor sich her und diskreditiert und beschimpft laufend andere Menschen!“ Was nicht heißt, dass Berbig Sedlatscheks kulturelle Arbeit nicht würdigt. „Ich erzähle jedem, dass der Music Star einer der geilsten Clubs Europas ist.“

Die Idee des Blueswerks habe Berbig gemeinsam mit Thiele-Stechemesser entwickelt. „Ich wollte einfach was für die Kulturlandschaft tun. Dazu animierte mich auch der derzeitige Innenminister unseres Landes und damalige Oberbürgermeister Grote“, sagt Berbig. Bewusst wählte man den Blues als Sujet. „Um dem Music Star nichts wegzunehmen. Die machen ja Singer/Songwriter und Americana.“

Bisher habe der Verein Blueswerk nur die Intendanz übernommen. „Wir haben die Bands gebucht und ihre Betreuung geregelt. Die MeNo veranstaltete die Konzerte im Kulturwerk und bekam dafür Eintrittseinnahmen. Der Verein bekam keinen Cent von der MeNo“, sagt Berbig. Im dritten Jahr des Bestehens zeichne sich ab, dass die Sache erfolgreich laufe. „Wir haben 150 Zuschauer im Schnitt, auf 180 müssen wir kommen, um Plus-Minus-Null zu sein. Jetzt wagen wir den Schritt und wollen alle Konzerte ab Sommer 2020 als Verein ohne die MeNo in Eigenregie organisieren. Ohne Kulturträgerschaft und finanzielle Unterstützung schaffen wir das aber nicht.“ Kulturträger bekommen alle städtischen Räumlichkeiten kostenlos – auch das Kulturwerk, das sonst 3000 Euro den Abend kostet. Außerdem übernimmt die Stadt ein Drittel des möglichen Defizits einer Veranstaltung.

In der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag, 22. August, 18.15 Uhr, im Sitzungsraum 3 des Rathauses wird über die Kulturträgerschaft des Blueswerks entschieden.