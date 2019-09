24 Servicewohnungen sollen bis 2020 entstehen

Norderstedt.. Das Altenpflegeheim Scheel in Garstedt baut an seiner Zukunft. Direkt neben dem Heim an der Straße Spann entsteht zurzeit ein dreigeschossiges Gebäude mit 24 Servicewohnungen. „Wir wollen damit unser bisheriges Angebot der stationären Pflege erweitern“, sagt Firmenchef Gunnar Löwe über das Bauvorhaben, in das sein Unternehmen 3,7 Millionen Euro investiere. Bis Februar 2020 sollen die 40 bis 50 Quadratmeter großen Ein- bis Zweizimmerwohnungen bezugsfertig sein.

Die Wohnungen würden bei einem Quadratmeterpreis von 16,50 Euro zwischen 660 und 825 Euro Kaltmiete im Monat kosten. Die Nebenkosten beliefen sich auf 100 bis 120 Euro im Monat. Zudem müssten die Bewohner 150 Euro monatlich je Wohnung für einen Betreuungsvertrag zahlen, der ihnen die Unterstützung des benachbarten Pflegeheims in Krisensituationen garantiert. Sechs Wohnungen seien bereits reserviert Auch Garten und Mensa des Heims könnten die Bewohner nutzen und an den geselligen Veranstaltungen, Festen, Sing- und Spielangeboten im Heim teilnehmen, sagt Löwe. Weitere Angebote wie Wäscheservice, Frühstück, Mittagessen oder Hausmeisterdienste könnten kostenpflichtig hinzugebucht werden. „Der Abschluss eines Service-Vertrages ist für die Bewohner obligatorisch." Nach Löwes Angaben ist dies das erste Angebot dieser Art in Norderstedt. Der Bedarf sei groß. Sechs Wohnungen seien bereits reserviert worden. „Die Kunden sind hier vorbeigelaufen und haben das Bauschild gesehen", sagt Löwe. Das neue Gebäude entsteht direkt auf dem Grundstück des früheren Wohnhauses der Familie Scheel aus dem Jahre 1956, erläutert der heutige Eigentümer. Es sei zu alt und unmodern gewesen, um es in die Pflegeeinrichtung zu integrieren. Darum sei die Entscheidung gefallen, es im November 2018 abzureißen und dort die neuen Servicewohnungen zu bauen. Infoabend zum Service-Wohnen, Do 12.9., 19.30 Uhr, Altenpflegeheim Scheel, Spann 6