So sieht der Kampf um Pflegefachkräfte aus

Norderstedt .. Als er vor Jahrzehnten im Altenpflegeheim Scheel das Ruder übernahm, sagt Gunnar Löwe, da habe er sich hauptsächlich darum kümmern müssen, Bewohner für das Heim im Herzen von Garstedt zu werben. „Heute macht die Suche nach examinierten Pflegekräften und das Umwerben potenzieller Mitarbeiter einen enormen Teil meiner Arbeit aus“, sagt Löwe. Die Kunden kommen einfach so – auf jeden Platz mindestens zehn Bewerber.

Der Markt für examinierte Pflegekräfte ist leer gefegt. Auf 100 offene Stellen kommen kaum 20 Bewerber. Die Norderstedter Altenpflegeeinrichtungen suchen dringend und laufend gut ausgebildetes Pflegepersonal. Es herrscht Konkurrenzkampf um die wenigen Interessenten für die Jobs.

Altenheimbetreiber wettert gegen Fachkraftquote

„Ich bin im Moment zwar im Zielkorridor, was die Ausstattung mit Personal angeht“, sagt Gunnar Löwe. „Doch ich habe massive Kosten, um die Leute anzuwerben.“ In seiner Einrichtung leben 120 pflegebedürftige Menschen, der Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von demenzerkrankten Menschen. Für Löwe, der auch Vorstand der Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) ist, sind die Personalprobleme auch das Ergebnis einer falschen Gesundheitspolitik. „Dass wir gesetzlich verpflichtet sind, mindestens 50 Prozent examinierte Pflegefachkräfte in unseren Heimen vorzuhalten, ist eine viel zu starre Regelung.“ Aus seiner Sicht hänge es vom Grad der Erkrankungen der Bewohner eines Hauses ab, wie viele examinierte Kräfte es brauche. „Für die 50 Prozent gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Wer hauptsächlich dementiell Erkrankte betreut, braucht vielleicht 20 bis 30 Prozent Fachkräfte.“ Löwe spricht sogar vom „Bore-Out“ seiner examinierten Pflegekräfte, also der laufenden Unterforderung. „Die müssen ständig einfachste Dienste erledigen, das demotiviert auf die Dauer.“

Wenn Löwe Personal verliert, dann ausschließlich an Krankenhäuser. „Klar – da verdienen sie bis zu 500 Euro mehr im Monat.“ Der Gesetzgeber finanziere den Kliniken derzeit jede Stelle in der Pflege. „Und ich muss dann einen Pflegehelfer entlassen, weil mir ein Examinierter abgesprungen ist – weil ich sonst die 50 Prozent-Quote nicht mehr erreiche.“

Weniger Fachkräfte und dafür mehr Pflegehelfer? Viele Gesundheitspolitiker und besonders die Gewerkschaften sehen die Fachkraftquote als Bollwerk gegen den Verfall der Qualitätsstandards in der Pflege und fürchten, schwarze Schafe der Branche würde ohne Quote unwürdige Zustände in ihren Heimen einführen. „Es gibt doch gar nicht so viele schwarze Schafe“, sagt Löwe. „Und Kriminelle bleiben Kriminelle – auch im jetzigen System betrügen die. Die Qualitätsstandards in den Heimen haben sich aber längst deutlich verbessert, seit der Medizinische Dienst der Krankenkassen die Heime jährlich prüft.“

Die AWO schließt stationäre Pflege – kein Personal

Löwe bleibt dabei: Die Gesundheitspolitik habe es geschafft, dass das Sterben der Altenpflegeeinrichtung begonnen habe. Etwa bei der Norderstedter Arbeiterwohlfahrt . „Seit 25 Jahren haben wir in unserem Servicehaus an der Großen Heide 15 stationäre Pflegeplätze angeboten. Bis Jahresende hören wir auf“, sagt Einrichtungsleiterin Angela Forray-Freudenberg. Als kleiner Anbieter hätte man ebenfalls die 50-Prozent-Quote und alle anderen Auflagen zu erfüllen. „Das ist für uns nicht mehr machbar. Wir suchen schon ewig eine Nachtwache – es ist niemand zu finden.“ Im Servicehaus werde es jetzt nur noch Tagespflege geben. „Manche der Einwohner sind schon umgezogen, andere suchen noch, weitere werden wir noch bis Jahresende betreuen“, sagt Forray-Freudenberg. Auch über das Haus zum Steertpogg, einer 2011 an der Ulzburger Straße eröffneten Altenpflegeeinrichtung, hält sich das Gerücht, eine Schließung stünde bevor. Doch wie die Münchner Unternehmensgruppe Korian mitteilt, befinde sich das Haus gerade in einer Umstrukturierung – in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden. „Aufgrund der Umstrukturierung sowie derzeit nicht besetzter Planstellen im Bereich der Pflegefachkräfte nimmt die Einrichtung seit geraumer Zeit keine neuen Bewohner auf. Die angeregte Verlegung von Bewohnern innerhalb des Hauses in frei gewordene Zimmer hat offenbar zu Irritationen bei den Angehörigen geführt“, sagt Sprecherin Tanja Kurz. Mit der erfahrenen Leiterin Kirsten Krause und einem guten Qualitätsmanagement wolle man das Heim nun nachhaltig stärken. Vor allem setzt das Haus auf gute Löhne für Fachkräfte, um im Wettbewerb mit anderen Vorteile zu haben: Das Gehaltsniveau von Pflegefachkräften wird unabhängig von Alter und Betriebszugehörigkeit auf 3500 Euro angehoben – plus mögliche Zulagen. Pflegehelfer werden 2400 Euro monatlich verdienen, damit deutlich über dem Pflegemindestlohn von 11,05 Euro pro Stunde bezahlt.

Der Job ist kein Beruf. Er ist eine Berufung

Kampfpreise auf dem Arbeitsmarkt – die nicht jeder Betreiber bereit ist zu zahlen. „Wir zahlen den vorgeschriebenen Tariflohn im öffentlichen Dienst, das sind zwischen 3000 und 3200 Euro“, sagt Maja Lesniewicz-Scheibel vom städtischen Altenpflegeheim Haus im Park. „Wenn Private solche Prämiengehälter bezahlen, wird für uns die Mitarbeiterbindung schwieriger.“ Nach den Querelen um den ehemaligen Heimleiter Jörg-Martin Adler habe das Haus im Park einen Abgang von Fachkräften erlebt. „Momentan fehlen uns ein bis zwei Stellen. Aber wir fangen das derzeit mit einem motivierten Team auf.“

Ob Löwe, Lesniewicz-Scheibel oder auch Frank R. Schulz vom Alten- und Pflegeheim Rosengarten in Garstedt – sie alle sprechen von den gebotenen guten Arbeitsbedingungen, dem harmonischen Miteinander im Team, um neue Mitarbeiter zu werben. „Doch ganz ehrlich“, sagt Schulz, „es fällt schwer, die Attraktivität des Jobs an sich zu steigern.“ Auch Schulz suche laufend Fachpersonal. Acht Azubis habe er – und wäre froh, wenn nur die Hälfte nach der Ausbildung bleibt. „Der Job ist körperlich und seelisch anstrengend, du musst jedes zweite Wochenende ran, hast es mit kranken und sterbenden Menschen zu tun, im Schichtbetrieb – ich könnte das nicht leisten“, sagt Schulz. Höhere Löhne helfen schon weiter. „Aber dieser Job ist kein Beruf, sondern eine Berufung, Man muss dafür geboren sein“, sagt Schulz