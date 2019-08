Wie geht es weiter nach der Copa-Pleite?

Norderstedt.. Nach der finanziellen Bruchlandung der Norderstedter Tanz- und Musicalschule im Juni, steht nach wie vor nicht fest, ob es für das ambitionierte Conservatory of Performing Arts (Copa) noch eine Zukunft geben kann oder nicht. Rüdiger George, der als ehemaliger geschäftsführender Vorstand der Norderstedter Kulturstiftung und Gesellschafter des Copa die Verantwortung für die Pleite trägt, gibt sich wortkarg. „Zum jetzigen Zeitpunkt gebe ich keine Stellungnahmen ab“, sagt George. „Ich verweise auf die Gutachterin zur Eröffnung eines möglichen Insolvenzverfahrens.“ Das ist die Hamburger Insolvenzanwältin Verena Vogt. Und auch von ihr kommt nur: „Es gibt keinen neuen Stand.“

Dass ein Sponsor gefunden wird, scheint ausgeschlossen

Vogt hatte im Juni im Gespräch mit dem Abendblatt gesagt, dass es ihr vorrangiges Ziel sei zu prüfen, ob eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs des Copa infrage kommt. Dazu müsse ein Sponsor gefunden werden, der bereit sei, schnell 20.000 bis 30.000 Euro in die Tanz- und Musicalschule zu investieren. Doch danach sieht es wohl ganz und gar nicht aus.

In Schieflage war das Copa geraten, weil die Kulturstiftung das Geschäftsmodell der gemeinnützigen GmbH auf die Zusagen eines ominösen chinesischen Investors gründete – der sprang laut Kulturstiftung aber überraschend ab. Bis heute haben die beiden Hauptakteure hinter dieser Partnerschaft, Rüdiger George und der zurückgetretene Stiftungsratsvorsitzende Karl-Heinz Stockmann, kein Licht ins Dunkel gebracht, das diesen Sponsoren umgibt.

Die Norderstedter Tanzschule Musci sieht sich getäuscht

Im Rückblick scheint aber klar, wie fahrlässig es war, die laufenden monatlichen Kosten des Copa in Höhe von etwa 30.000 Euro über Sponsoren finanzieren zu wollen. „Wir fühlen uns von der Kulturstiftung getäuscht – und zwar voll“, sagt David Musci. Gemeinsam mit seiner Frau, der Tanzpädagogin Anna Musci, war er mit 25.000 Euro als Co-Gesellschafter in das Copa eingestiegen. Weil er das in voller Kenntnis der finanziellen Situation sicher nicht getan hätte, prüft Musci finanzielle Forderungen gegenüber der Kulturstiftung. „Das hängt jetzt vom Ausgang des Insolvenzverfahrens ab und davon, wie sich die Kulturstiftung dann positioniert. Grundsätzlich sind wir ja um Schadensbegrenzung bemüht und pflegen ein gutes Verhältnis mit der Stiftung.“

Musci glaubt, dass es „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ keine Zukunft für die Musicalausbildung in Norderstedt gibt – das Copa wäre dann Geschichte. „Die Tanzpädagogik-Sparte würden wir in unsere Tanzschule zurückführen. Für unsere Tanzpädagogik-Schüler werden wir kämpfen.“

Ehemaliger Dozent fordert von der Kulturstiftung eine sechsstellige Summe

Hella Schmidt, Vorsitzende der Kulturstiftung, betont, dass die Stiftung bei der Planung des Copa von Anfang an klar gemacht habe, dass sie nicht für den geschäftlichen Misserfolg des Konservatoriums haften wolle. „25.000 Euro Grundkapital für die gGmbH – und keinen Euro mehr, das war die klare Ausgangslage. Dass nun die Tanzschule Musci Forderungen gegenüber uns erheben möchte, finde ich gar nicht gut.“ Man sei ja selbst überrascht worden vom plötzlichen Rückzug des chinesischen Investors. „Immerhin ein Mann, der sehr gut vernetzt ist in Norderstedt und sogar im Rathaus ein und aus ging.“ Die Forderungen der ehemaligen Dozenten und der Muscis werden längst nicht die einzigen bleiben, die den Verantwortlichen der Copa-Pleite Kopfzerbrechen bereiten. Der Tänzer, Regisseur und Komponist Perrin Manzer Allan hat Klage gegen das Copa eingereicht. Allan beharrt darauf, dem Copa 2017 ein Ausbildungskonzept geschrieben zu haben, das von der Kulturstiftung zwar inhaltlich genutzt, aber nicht bezahlt wurde. „Außerdem gab es unterschriftsreife Verträge über ein fünfjähriges Engagement für mich im Copa. Das wurde alles nicht eingehalten.“ In seiner Klage fordert Allan erhebliche Summen vom Copa. „Da geht es um sechsstellige Summen“, sagt Allan.

Am meisten betroffen sind die 13 Schülerinnen und Schüler der Musical-Sparte

Nicht zuletzt melden sich nun auch jene zu Wort, die von dem Fiasko des Copa am meisten betroffen sind – die 13 Schülerinnen und Schüler der Musical-Sparte. Jasmin Buczko (24), eine Studentin der Theaterwissenschaften an der Bochumer Ruhr-Universität, hatte mit vielen Hoffnungen in das Stipendium am Copa in Norderstedt begonnen und wollte sich zur Musical-Darstellerin ausbilden lassen. In einem Brief an das Abendblatt äußert sie sich: „Es ist schockierend zu lesen, dass die Schule nun als ein Problem der Stadt Norderstedt bezeichnet wird. An dieser Stelle möchte ich hinterfragen, wie trotzdem durchgesetzt wurde, dass die Schule eröffnet wird, obwohl es um die Finanzierung schlecht stand.“

Die Schüler bitten um Unterstützung für die Schule

Buczko erinnert daran, dass die 13 Stipendiaten des Copa aus ganz Deutschland nach Norderstedt gekommen seien, zum Teil ihre Existenz in der Heimat aufgegeben hätten, um hier ihren Traumberuf mit einem Stipendiumsvertrag zu verfolgen. „Nach zwei Monaten wurde die Ausbildung unterbrochen und niemand von der Stadt beschäftigt sich damit, der Schule und den Schülern unter die Arme zu greifen oder mit uns im Gespräch zu stehen, sondern lediglich damit, sich die Schuld untereinander zuzuweisen. Ich appelliere, die Schule nicht als Last, sondern als eine neue Chance der Stadt wahrzunehmen und uns Schülern und Lehrern in diesem Bestreben Unterstützung zu leisten.“