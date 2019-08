Neue Volkshochschul-Chefin setzt auf Effizienz

Strehlow sagte bei ihrer Vorstellung, die VHS werde sich in Zukunft nicht mehr wie in der Vergangenheit auf eine Aufgabe allein konzentrieren. Als Beispiele nannte sie die berufliche Aus- und Fortbildung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, die noch vor Jahren im Fokus gestanden habe. Auch der Sprachunterricht für Flüchtlinge werde nur noch eine Säule von mehreren der VHS bilden.

Strehlow kündigte eine enge Zusammenarbeit mit Betrieben, Schulen und den Kitas an. Die Bildungsaufgabe für die Stadt wolle die VHS auch in anderen Bereichen übernehmen, zum Beispiel für die neue Seniorenresidenz, die am Bahnhof entsteht. „Zu unseren Aufgaben gehört es auch zu prüfen, wo neuer Bedarf entsteht“, sagte Strehlow und fügte hinzu: „Für uns ist wichtig zu sehen, was finanziell auf fruchtbaren Boden fällt.“ Auch eine VHS müsse Einnahmen generieren. „Das Ziel ist Effizienz.“

Sorgen um ihren Job müssen sich die Mitarbeiter jedoch nicht machen. „Ich sehe nicht, wie man diesen Bereich noch verschlanken könnte“, sagte Strehlow. Die VHS beschäftigt 15 Männer und Frauen.

Hinzu kommen rund 100 Dozenten, die für einen Stundensatz von nur 15 bis 16 Euro arbeiten müssen. „Das ist ein Problem“, gestand die VHS-Chefin. Für einige Dozenten sei der Weg nach Kaltenkirchen deshalb nicht attraktiv. Die Zahl der Besucher lag in den vergangenen Semestern konstant bei rund 1100. Darin sind nicht die Flüchtlinge enthalten, die bei der Volkshochschule Deutschkurse belegen. Die Volkshochschule Kaltenkirchen, eine gemeinnützige GmbH, erhält jährlich Zuschüsse von der Stadt in Höhe von 250.000 Euro. Erst vor wenigen Wochen hat die VHS ihr neues Bildungszentrum im Stadtzentrum an der Holstenstraße bezogen. Vorher war die Bildungsstätte jahrzehntelang in einem alten Gebäude an der Straße Am Kretelmoor untergebracht.

Strehlow hat sich gegen 13 Mitbewerber durchgesetzt, vier kamen in die engere Auswahl. Sie lebt in Ahrensburg und hat diverse berufliche Stationen hinter sich, unter anderem bei der VHS-Cuxhaven-Land, in der Behindertenhilfe, als Coach für Frauen und bei den Landfrauen.

Das kommende Semester steht unter dem Motto „Bildung zieht Kreise“. Die VHS hat ihr Angebot im Bereich Gesundheit weiter ausgebaut und hat erstmals Feldenkrais ins Programm aufgenommen. Hinzu gekommen sind weitere Angebote für Pilates und Yoga.

Im Bereich Sprachen stellen die Dozenten einen zunehmenden Bedarf an Wochenendkursen fest. Verstärkt kommen Teilnehmer, die jünger als der typische VHS-Besucher mit seinen mehr als 60 Jahren sind.

Auch die Nachfrage nach nordischen Sprachen nimmt zu. Insgesamt bietet die VHS 52 Sprachkurse in 16 Sprachen an. Auch Plattdeutsch gehört dazu. Wer Englisch lernen oder verbessern will, kann an einer kostenlosen Einstufungsveranstaltung teilnehmen.

Der Fachbereich Bereich hat sein Angebot für EDV ausgebaut und bietet spezielle Programme für Senioren an. Sie können den Umgang mit Smartphone und Internet erlernen.