Kaltenkirchens Orgel muss zum Instrumenten-TÜV

Kaltenkirchen.. Daniel Zimmermann spricht gern von einer Königin. Mit 139 Jahren ist sie schon recht betagt und muss deshalb gut gepflegt werden. Andernfalls wäre sie buchstäblich verstimmt. Die Rede ist von der Orgel in der Kaltenkirchener Michaeliskirche. Der Kantor und Kirchenmusiker kennt diese Königin der Instrumente wie kein zweiter, entlockt ihr leise zärtlich-weiche Töne oder auch jubilierenden Überschwang. Damit die Orgel ihren besonderen Klang nicht verliert, muss sie jetzt zum Orgel-TÜV. Etwa alle 20 Jahre kommt ein Orgelbauer ins Gotteshaus und zerlegt das Instrument, das reichlich Staub angesammelt hat und nicht mehr so sauber klingt, wie Zimmermann, Gottesdienstbesucher und Konzertgäste es von einer echten Marcussen-Orgel aus dem 19. Jahrhundert erwarten.

Zimmermann definiert den Sound mit „warmen Klangfarben und einem prächtigen Gesamtklang“, den nur noch wenige Orgeln im norddeutschen Raum produzieren können. „Für unsere Region ist diese Orgel etwas Besonderes“, sagt Zimmermann. Auch heute klingt sie noch so wie zu Zeiten der ausgehenden deutschen Romantik, als sie gebaut wurde.

„Alles muss auseinander genommen werden“, sagt der 31 Jahre alte Kirchenmusiker, der seit 2015 in der neugotischen Kirche in Kaltenkirchen spielt. Pfeife für Pfeife (es sind 1500), Taste für Taste und das gesamte Innenleben, das dem Kirchenbesucher verborgen bleibt – der Orgelbauer hat wochenlang mit der Königin zu tun. Die kleinste Pfeife misst gerade mal zehn Zentimeter, die größte sechs Meter. Außerdem kümmert er sich um den Orgelmotor, der für den Luftdruck sorgt, der die Pfeifen zum Klingen bringt. Die Maschine ist schlicht zu laut und soll künftig leiser arbeiten. 20.000 Euro lässt sich die Kirchengemeinde den TÜV für die Königin kosten.

Jedes Register der Orgel steht für eine andere Klangfarbe.

Foto: Wolfgang Klietz

Doch Zimmermanns Pläne gehen noch weiter. Er möchte weitere 20.000 Euro durch Spenden aufbringen, um ein neues Pedalregister zu bezahlen. Damit kann der Kirchenmusiker Posaunen imitieren und den gesamten Klang mit tiefen Tönen unterfüttern. Die Pfeife für das tiefe C misst 16 Fuß. „Dieses Register ist vor allem für die Wiedergabe von Orgelwerken von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Felix Mendelssohn entscheidend“, sagt Zimmermann. Er hofft, dass auch die Landeskirche Mittel für das Projekt bereitstellt.

In der Kirche und im Kirchenbüro hat er Flyer ausgelegt, um für sein Projekt zu werben. Zimmermann ist zuversichtlich, dass die Summe zusammenkommt. Bis es soweit ist, schießt die Kirchengemeinde das Geld vor. Im Vergleich zu einer neuen Orgel sind die Investitionen überschaubar. Sie würde rund 300.000 Euro kosten.

Worin liegt die Faszination der Orgel? Ein Kirchenmusiker wie Zimmermann, der sich immerhin zwölf Semester im Hauptfach mit dem Instrument beschäftigt hat, kommt bei dieser Frage ins Schwärmen. „Die Orgel klingt mit dem Raum zusammen“ sagt er. Unumstritten ist sie das komplizierteste Instrument der Musik und wird stets für den Ort gebaut, an dem sie steht. Sie muss mit der jeweiligen Kirchen harmonieren. So steht die Orgel der Michaeliskirche auf einer hölzernen Empore, die wichtig für die Klangübertragung in die Kirche ist. Sie beherrsche den Raum mit ihrem Klang, sagt Zimmermann.

Die Orgel hat nach ihrem Bau durch die renommierten Dänen schwierige Zeiten erlebt. Zwar blieb die Michaeliskirche von den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs direkt verschont, dennoch ging Material verloren. Das hochwertige Zinn der Prospektpfeifen war in der Rüstungsindustrie begehrt, wurde eingeschmolzen und durch Zinn ersetzt.

Auf lackiertem Holz erscheint der Schriftzug des Orgelbauers.

Foto: Wolfgang Klietz

Die Kaltenkirchener wissen ihre historische und denkmalgeschützte Orgel in dem schlichten norddeutschen Sakralbau zu schätzen. Wenn Zimmermann zu seinen Orgelkonzerten einlädt, sind häufig die 300 Plätze ausverkauft. Damit die Besucher möglichst hautnah erleben, wie der Musiker auf der Empore mit Händen und Füßen Musik produziert und die Register zieht, hat Zimmermann eine Kamera installiert, die Live-Bilder per Beamer auf eine Leinwand projiziert. Tickets sind neuerdings im Internet erhältlich. „Das lohnt sich“, sagt Zimmermann. „Die Menschen nehmen das Angebot gut an.“

Zimmermann freut sich schon jetzt auf den 31. August. Ab 20 Uhr soll die frisch gereinigte und gewienerte Orgel beim Einweihungskonzert wieder erklingen. Der Eintritt ist frei. „Bis dahin soll alles fertig sein“, sagt Zimmermann. Allerdings könnte es beim Einbau des neuen Posaunenregister zeitlich eng werden. Zimmermann: „Ich hoffe, dass es klappt.“

Das Gemeindebüro stellt für Spenden für die Orgelsanierung Quittungen aus. Das Spendenkonto lautet DE72 5206 0410 1406 4634 01 bei der Evangelischen Bank. Spender sollten als Verwendungszweck unbedingt das Stichwort KTR 25 angeben.