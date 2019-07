Norderstedt.. War ja logo, dass die Diskussion um das neue Norderstedter Logo nicht abreißen würde. Gestern präsentierte der Norderstedter Autor und Verlagsleiter Günther Döscher im Abendblatt sein „Norderstedt...auf Kurs“-Logo als Alternative zum kritisierten städtischen Entwurf. Nun meldet sich erneut die Politik zu Wort.

„Zum Glück ist ja über das zukünftige Logo der Stadt Norderstedt noch nicht endgültig entschieden worden“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Tobias Mährlein. Offiziell bleibt die Stadt bei ihrer Aussage, dass Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder am 13. August das neue von einer Agentur erarbeitete Logo und den neuen Internet-Auftritt der Stadtverwaltung in einer Pressekonferenz vorstellen wird. „Die Norderstedter FDP-Fraktion appelliert deshalb an Frau Oberbürgermeisterin Roeder, noch einmal innezuhalten und vielleicht eine kleine Denkpause einzulegen“, sagt Mährlein. Roeder solle das riesige Engagement und die Kreativität der Norderstedter Bürger bei der Frage des zukünftigen Logos für die Stadt Norderstedt nutzen. „Wir bekommen E-Mails von Bürgern mit eigenen Entwürfen, andere bringen uns ihre Anregungen vorbei oder wollen einfach nur reden. Auf Facebook finden Diskussionen mit vielen eigenen Entwürfen statt. Die große Mehrheit äußert Unverständnis über die Art und Weise des Vorgehens durch die Verwaltung“, sagt Mährlein.

Man merke, welche große Möglichkeit der Identifikation das Logo der Stadt mit sich brächte und welche Chance hier vertan werde. „Die intensive Diskussion über das Logo zeigt doch echtes Engagement der Norderstedter Bürger für ihre Stadt“, sagt die FDP-Stadtvertreterin Gabriele Heyer. „Und vielleicht sollte man mal über einen Workshop nachdenken und dann sogar über eine Abstimmung unter verschiedenen Alternativen.“ Tobias Mährlein ist sich sicher: „Wenn morgen eine Wahl des zukünftigen Norderstedter Logos anstünde, dann wäre die Wahlbeteiligung wohl höher als bei der letzten Oberbürgermeisterwahl!“

Deutlich nüchterner reagiert die CDU-Fraktion auf die Logo-Affäre. Petra Müller-Schönemann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, wittert den unverantwortlichen Umgang mit Steuergeld in der Verwaltung. Vor diesem Hintergrund hat sie eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Müller-Schönemann möchte wissen, woraus sich die völlige Neugestaltung des Logos der Stadt eigentlich rechtfertige. Die Stadt soll beantworten, wie viel Geld bisher für den Entwurf ausgegeben wurde und welche Kosten dadurch entstehen, dass die Stadt die vielen Druckerzeugnisse aller ihrer Unternehmungen auf das neue Logo umstellen müsste. Und ganz grundsätzlich will die CDU wissen, ob der „Alleingang“ der Verwaltung bei der Erstellung des neuen Logos mit der Gemeindeordnung vereinbar ist.