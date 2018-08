Norderstedt Kinderärzte nehmen keine Patienten mehr an

Dr. Christian Breuer untersucht in seiner Norderstedter Gemeinschaftspraxis Leona, die mit ihrer Mutter Liridona Latifaj in die Praxis gekommen ist Foto: Michael Schick

Praxen in Norderstedt sind total überlaufen. Doch laut Bedarfsplan gibt es sogar zu viele Mediziner in der Stadt und in der Region.