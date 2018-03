Auch bunte Ostereier sind auf dem Trödelmarkt in Schmalfeld im Angebot. Eileen Olk, FSJlerin beim Martin-Meiners-Förderverein, freut sich auf viele Besucher

Am kommenden Sonnabend, 24. März, findet in Schmalfeld auf dem Recyclinghof am Dammberg der erste Trödelmarkt des Jahres statt.