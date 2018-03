Foto: Burkhard Fuchs / HA

Yassin Ali Mauda und seine Frau Thanaa Ahmed sind verzweifelt, weil sie ihre minderjährigen Töchter Aleen und Alja in Jordanien zurücklassen mussten und nicht hierher nachholen dürfen. In der Hand halten sie ein Foto von ihren Töchtern, das ihr Sohn Abdulla, der in Hamburg studiert, bei seinem Besuch im Herbst in Jordanien von ihnen gemacht hat