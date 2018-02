Bärbel Joppien koordiniert die neun bestehenden Nachbarschafts-Netzwerke in Norderstedt im Auftrag des Sozialwerkes Norderstedt (von ihrem Büro im Seniorentreff Garstedt aus)

Wer auf der Suche nach guten Kontakten in der Nachbarschaft ist, kommt am Freitag, 9. Februar, in die Thomaskirche Glashütte.