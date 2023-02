Nordsee: Das Rätsel um das gelbe Trinkwasser auf Norderney

Igitt denken Norderney-Gäste vielleicht, wenn gelbliches Trinkwasser aus dem Hahn kommt. Was dahinter steckt.

Rätselhaft Warum das Trinkwasser auf Norderney so gelblich ist

Norderney. Seltsam, das denken viele Norderney-Besucher, die zum ersten Mal auf der niedersächsischen Nordseeinsel sind, wenn sie den Wasserhahn laufen lassen. Das Trinkwasser ist gelblich. Ist das nun ein gutes Zeichen oder ein schlechtes: Schmecken tut es nämlich ganz normal. Was es mit dem gelben Wasser auf sich hat.

Eins vorweg: „Unser Wasser hat eine sehr hohe Qualität, und das ganz ohne irgendwelche chemische Reinigungsverfahren, sondern unsere Trinkwasseraufbereitung erfolgt komplett auf mechanisch-biologischem Wege“, sagt Holger Schönemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Norderney. Obwohl das Wasser nicht so schön klar ist, sondern trüb, werden laut Schönemann alle vorgeschriebenen Grenzwerte um ein Vielfaches unterschritten. „Deswegen schmeckt der Tee auf Norderney ganz besonders gut“, so Schönemann.

Woher die Gelbfärbung auf der Nordseeinsel kommt

Die leichte Gelbfärbung, die auch nach den Aufbereitungsstufen noch verbleibt, sind sogenannte Huminstoffe (organische Stoffe) aus im Boden eingelagerten Ton- und Torfschichten. Schönemann: „Das ist typisch für das Trinkwasser auf allen ostfriesischen Inseln, da das Wasser direkt unter den Inseln gewonnen wird. Dort befindet sich eine Süßwasserlinse.“

Wer es ganz genau wissen möchte: Regnet es über Norderney, versickert der Regen im zumeist sandigen, gut durchlässigen Untergrund der Insel. Bis zu einer Tiefe von höchstens 80 Metern verdrängt das Niederschlagswasser das Salzwasser und fließt in die Süßwasserlinse.

Trinkwasser auf Norderney von besonders hoher Qualität

Die Größe der Süßwasserlinse ist also abhängig von Niederschlags- und Versickerungsmenge, aber auch von Bodenstruktur und der Fördermenge des Grundwassers. Insgesamt werden jährlich rund 900.000 Kubikmeter Wasser gefördert, rund ein Sechstel davon im alten Wasserwerk „Wasserturm“. Der größte Anteil mit etwa 750.000 Kubikmetern entfällt auf das Wasserwerk „Weiße Düne“, in dessen Einzugsbereich die Süßwasserlinse am größten ist.

Die Qualität des Trinkwassers auf Norderney ist also dank des versickernden Niederschlagswassers und der Süßwasserlinse von besonders hoher Qualität. Das liegt vor allem an den Inhaltsstoffen, die das Niederschlagswasser aus der Atmosphäre und bei der Versickerung im Erdreich aufnimmt. Neben der Gelbfärbung durch die Huminstoffe, weist das Grundwasser auf Norderney zudem einen leicht erhöhten Gehalt an Eisen- und Manganverbindungen auf.

Gelbfärbung hygienisch unbedenklich

Um diese Stoffe zu entfernen, wird das geförderte Grundwasser unter Zugabe von Luft in geschlossenen Filtern durch Quarzkies gefiltert, erneut in Kaskaden belüftet, entgast und anschließend in offenen Filtern wieder durch Quarzkies gereinigt. Die verbleibende leichte Gelbfärbung des Trinkwassers ist hygienisch völlig unbedenklich. Typisch für das Norderneyer Trinkwasser ist der Nitratgehalt, der mit weniger als fünf Milligramm pro Liter weit unter dem gültigen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter liegt.

Weil es keine Landwirtschaft auf Norderney gibt und kein Düngemittel benutzt wird, liegt die Belastung mit Rückständen aus Schädlings- und Pflanzenschutzmittel sowie mit Schwermetallen auf der Insel teilweise unterhalb der Nachweisgrenze.

Deshalb schmeckt der Tee auf Norderney so gut

Nach neuesten Erkenntnissen der Technischen Universität Braunschweig beträgt das Gesamtvolumen der Süßwasserlinse im Einzugsgebiet „Weiße Düne“ zur zeit etwa 33 Millionen Kubikmeter Wasser. Die jährliche Grundwasserbildung wird im Mittel auf 1,8 Millionen Kubikmeter geschätzt, was bedeutet, dass die Neubildungsrate die Entnahmemenge um das Zweifache übersteigt. Mit ständigen Kontrollen von Wasserstand und Salzgehalt in Grundwassermessstellen werden Schwankungen der Süßwasserlinse überwacht, um eine schonende Grundwasserförderung zu gewährleisten.

Darauf einen Ostfriesentee! Stilecht mit Kluntjes und Sahne. Damit die Sahne Wölkchen bildet, legt man erst die Kluntjes in die Tasse, gießt den Tee auf und gießt die Sahne von einem Teelöffel aus langsam in den Tee.

