Krummhörn (dpa/lni). Am Deich in der Gemeinde Krummhörn werden Erkundungsbohrungen durchgeführt, als plötzlich Gas austritt. Elf Menschen werden verletzt. Eine kaputte Gasleitung soll nicht die Ursache sein.

Durch plötzlich austretendes Gas sind bei Bohrarbeiten in dem ostfriesischen Dorf Krummhörn-Rysum (Landkreis Aurich) elf Menschen verletzt worden, darunter sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr. Zu dem Gasaustritt kam es am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten einer Baufirma, wie ein Sprecher der Gemeinde am Freitag mitteilte. Die Verletzten, die über die Luft Kontakt mit dem Gasgemisch hatten, wurden im Laufe des Einsatzes zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

„Auch heute tritt weiterhin Gas aus dem Bohrloch aus, jedoch in verringerter Menge“, hieß es in der Mitteilung der Gemeinde. Noch ist demnach unklar, woher der gasförmige Stoff kommt. Eine beschädigte Gasleitung wurde als Ursache jedoch ausgeschlossen. Nun sind Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen und der Analytischen Task Force der Feuerwehr Hamburg vor Ort, um Proben zu entnehmen und Messungen durchzuführen. Der Bereich blieb vorerst abgesperrt.

