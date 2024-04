Harlesiel (dpa/lni). Wind und Wellen haben in den vergangenen Monaten einige Schäden an Niedersachsens Küste hinterlassen. Nun will der Umweltminister erklären, wo beim Küstenschutz gehandelt werden muss.

Sturmfluten haben im vergangenen Winter auf einigen Ostfriesischen Inseln teils große Mengen Sand weggespült. Über Schwerpunkte des landeseigenen Küstenschutzes auf dem Festland und auf den Ostfriesischen Inseln in diesem Jahr will Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) an diesem Freitag (10.30 Uhr) auf einer Deichbaustelle bei Harlesiel im Landkreis Wittmund informieren.

Nach einer ersten Bestandsaufnahme hatte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bereits Anfang Januar mitgeteilt, dass nach Sandabbrüchen auf einigen Inseln wie Langeoog und Wangerooge in diesem Jahr ein Handlungsbedarf besteht.

