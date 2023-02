Vorhersage: Stürmisches Wetter in Norddeutschland erwartet

Hannover/Schwerin/Kiel. Wer kann, sollte seinen Spaziergang an diesem Freitag lieber verschieben, zumindest in Norddeutschland. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen.

Nach den Vorhersagen werden besonders in Niedersachsen ab dem Vormittag Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Stundenkilometern erwartet. Zum Nachmittag soll der Wind sogar noch etwas zunehmen, an der Küste und in exponierten Lagen im Bergland sind örtlich schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer möglich. Abends soll der Wind schwächer werden.

An der Küste sind abends auch orkanartige Böen möglich

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird es sehr stürmisch. Ab dem Mittag kommt es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes zu Wind- und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometern, an den Küsten Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern. Ab dem Nachmittag sind auch vereinzelt schwere Sturmböen mit bis zu 95 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit möglich, am Abend an der Küste vereinzelt auch orkanartige Böen um 105 Stundenkilometer.

Es ist bedeckt und regnerisch, zum Abend wird es weitgehend niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen acht und zwölf Grad. In der Nacht zum Sonnabend lässt der Wind langsam nach, es kommt jedoch auch am Sonnabendvormittag noch zu weiteren Wind- und Sturmböen in Vorpommern und an den Küsten.

Erst für Sonntag wird mit besserem Wetter gerechnet

Am Wochenende wird es zunächst bewölkt, teilweise mit Niederschlag. Am Sonntag lockert es in Mecklenburg-Vorpommern auf. Gleiches gilt für Niedersachsen und Bremen. Auch dort wird dann für Sonntag Besserung vorhergesagt. Am Sonnabendmorgen und im weiteren Tagesverlauf ist es noch bedeckt und regnerisch, später sind Auflockerungen und Schauer möglich. Die Temperaturen sind mild, mit Höchstwerten bis zu zwölf Grad.

