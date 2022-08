Feuerwehr Niedersachsen: Lagerhalle brennt: 2000 Quadratmeter in Flammen

Der starke Rauch war kilometerweit sichtbar. Seit 5 Uhr sind die Feuerwehren in Harsefeld im Einsatz. Brandursache noch unklar.

In Harsefeld ist eine Lagerhalle mit einer Fläche von 2000 Quadratmetern niedergebrannt.

Harsefeld. Die Lagerhalle eines Bauunternehmens in Harsefeld (Landkreis Stade) hat am frühen Dienstag in Flammen gestanden. Es handle sich um eine Fläche von etwa 2000 Quadratmetern, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Das Gebäude stand seit 5 Uhr in Vollbrand, der starke Rauch war kilometerweit sichtbar. Im Laufe des Vormittags brannte die Halle bis auf die Grundmauern nieder. Auch am Mittag ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr könnte sich der Schaden auf fast drei Millionen Euro belaufen.

Angaben zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandausbruch geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260 zu melden.

