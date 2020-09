Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst streiken auf dem Marktplatz in Lüneburg. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

Betroffen sind Krankenhäuser in Lüneburg, Bremen, Wolfsburg und in der Region Hannover. Was Verdi und der Beamtenbund fordern.