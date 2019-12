Hannover. Wer in Niedersachsen seinen Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen will, muss derzeit in Hannover am tiefsten in die Tasche greifen: In der Landeshauptstadt wird der höchste Preis für gebrauchte Einfamilienhäuser verlangt. Die Hälfte aller inserierten Eigenheime wird hier für mindestens 629.000 Euro angeboten. Das zeigen Daten aus dem aktuellen LBS-Kaufpreisspiegel für das dritte Quartal 2019. Dafür werten Immobilienexperten die Verkaufsangebote in den niedersächsischen Tageszeitungen und in Online-Portalen aus.

Gestiegen sind die Preise für gebrauchte Häuser seit 2016 allerdings in allen niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Der Durchschnitt liegt bei einer Steigerung von 8,4 Prozent pro Jahr. Deutlich über dem Durchschnitt lagen die Steigerungen in den Landkreisen Celle (plus 17 Prozent pro Jahr), Uelzen (plus 14 Prozent pro Jahr), Holzminden (plus 13 Prozent pro Jahr), Göttingen (plus 12 Prozent pro Jahr) und Peine (plus 12 Prozent pro Jahr).

Trotzdem werden die günstigsten gebrauchten Einfamilienhäuser nach wie vor im Landkreis Holzminden angeboten. Der Standardpreis liegt hier bei 127.250 Euro, das entspricht 3,2 örtlichen Haushaltsnettoeinkommen. Ein Viertel aller Häuser ist sogar schon für maximal 80.000 Euro zu haben. Relativ günstig sind gebrauchte Einfamilienhäuser auch in den Landkreisen Northeim (140.000 Euro) und Lüchow-Dannenberg (145.000 Euro).

Hohe Preise in mehreren Städten

In Hannover muss ein Durchschnittshaushalt 15,1 Jahresnettoeinkommen für ein gebrauchtes Einfamilienhaus aufbringen. Die Preise sind in der Landeshauptstadt in den vergangenen drei Jahren jährlich um 13 Prozent gestiegen. Auch bei den Spitzenpreisen liegt Hannover vorn: Ein Viertel aller Häuser wird für mindestens 987.500 Euro angeboten.

Auf Platz zwei der Eigenheim-Preisskala liegt Braunschweig – mit einem Standardpreis von 528.500 Euro. Das entspricht dem Gegenwert von 13 örtlichen Haushaltsjahreseinkommen.

Teurere Regionen in Niedersachsen mit Hauspreisen über 400.000 Euro sind außerdem der Landkreis Harburg (449.000 Euro) sowie die Städte Wolfsburg und Osnabrück (jeweils 445.000 Euro). Die Spitzenpreise an diesen Standorten beginnen bei rund 600.000 Euro.