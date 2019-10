Hannover. Bei Bauarbeiten ist in Hannover eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe solle noch am Donnerstag gesprengt werden, teilte die Feuerwehr mit. Derzeit werde der Radius im Stadtteil Anderten festgelegt, in dem die Bewohner ihre Häuser verlassen müssten.

Über das Radio, die Internetportale der Landeshauptstadt sowie der Feuerwehr Hannover sowie in sozialen Medien werden aktuelle Informationen bereitgestellt. Im Sicherheitsbereich werden die Betroffenen zudem über die Alarmierungs-App Katwarn auf dem Laufenden gehalten.