Göttingen/Hamburg. Die Entschärfung einer Fliegerbombe in Göttingen führt am Sonnabend zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr in Norddeutschland. Diverse Züge, auch aus Hamburg, müssen zwischen 7 und 16 Uhr umgeleitet werden und verspäten sich zum Teil erheblich.

Im einzelnen sind laut bahn.de folgende Verbindungen betroffen:

Züge der ICE-Verbindung Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt (M) - Mannheim – Basel SBB – Chur werden umgeleitet und verspäten sich um ca. 80 Minuten. Der Halt Göttingen entfällt.

Züge der ICE-Verbindung Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt (M) – Mannheim – Stuttgart werden umgeleitet und verspäten sich um ca. 80 Minuten. Der Halt Göttingen entfällt.

Züge der ICE-Verbindung Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Würzburg – München werden umgeleitet und verspäten sich um ca. 80 Minuten. Der Halt Göttingen entfällt.

Züge der ICE-Verbindung Berlin – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt (M) – Mannheim – Basel SBB – Interlaken Ost werden umgeleitet und verspäten sich um ca. 20 Minuten. Die Halte Berlin-Spandau, Wolfsburg Hbf, Braunschweig Hbf, Hildesheim Hbf und Göttingen entfallen. Reisende von/nach Wolfsburg nutzen bitte die Züge der ICE-Verbindung Berlin - Hannover - Düsseldorf/Köln.

Die Metronom-Verbindung zwischen Hannover und Göttingen endet in der Evakuierungszeit in Nörten-Hardenberg. Von dort aus wird bis voraussichtlich 18.00 Uhr ein Schienenersatzverkehr nach Göttingen eingerichtet. Die Züge der Nordwestbahn zwischen Göttingen und Adelebsen werden ganztägig durch Busse ersetzt.

Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Göttingen kommt es am 12.10.2019 zu Einschränkungen im Bahnverkehr.



Insgesamt müssen in Göttingen rund 14.000 Menschen ihre Häuser verlassen, damit Experten eine mutmaßliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen können. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Laufe der Untersuchung entscheiden, ob die Bombe entschärft werden kann oder gesprengt werden muss. Die Experten können mit ihren Arbeiten erst beginnen, wenn die Evakuierung des Bereichs 1000 Meter um die Fundstelle abgeschlossen ist. Derzeit ist diese im vollen Gange.

Nur etwa 100 Meter vom aktuellen Fundort entfernt waren 2010 drei Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bei der Detonation eines Blindgängers getötet worden. Sechs weitere Menschen wurden damals teils schwer verletzt.