Stade. Am Dienstagnachmittag hatten die Angestellten eines Stader Versicherungsbüros überraschenden Besuch: Eine Wollhandkrabbe war durch eine offentstehende Außentür in die Räumlichkeiten und bis in die Toilette des Büros gelangt. Dort überraschte sie einen Mitarbeiter, der anschließend die Polizei verständigte.

Die Polizisten brachten die Krabbe in einem Eimer zum nahegelegenen Erlenteich. Dort wurde sie wieder in die Freiheit entlassen.

Wollhandkrabben auf dem Weg zur Nordsee

Chinesische Wollhandkrabben sind derzeit vermekrt auf dem Weg an die Nordsee unterwegs. In Thedinghausen in der Nähe von Bremen sind sogar Hunderte aufgetaucht: "Nachts und in der Dämmerung wandern sie in Massen", sagt Sönke Haverich von der Gemeinde im Kreis Verden. Bisher seien die Tiere nur vereinzelt wahrgenommen worden, plötzlich seien sehr viele da.

Die ausgewachsenen Tiere leben im Süßwasser. Am Ende ihres Lebens laufen sie zur Paarung und Eiablage Richtung Nordsee. Wie viele Wollhandkrabben in Deutschland leben, ist unbekannt.