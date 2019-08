Falsche Polizisten kassieren Verwarnungsgeld von Autofahrern

In Stade treiben offensichtlich falsche Polizisten ihr Unwesen – auf Kosten von Autofahrern. Am Mittwoch meldete sich eine junge Frau bei der Polizei und erstattete Anzeige gegen zwei Unbekannte, die sich ihr am Abendvorher als Polizisten vorgestellt hatten. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin am Dienstagabend auf der Bundesstraße 73 von der Harsefelder Straße aus unterwegs, als ihr ein „Streifenwagen“ folgte und sie zum Anhalten aufforderte.

An der Bushaltstelle Bormannskamp stiegen dann eine Frau und ein Mann aus dem „Streifenwagen“ und kamen zu ihr ans Auto. Der Mann stellte sich mit "Polizei" vor und ließ sich Papiere, Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten vorzeigen. Dabei wurde offenbar festgestellt, dass der Verbandskasten abgelaufen war. Deswegen sollte die 25-Jährige 25 Euro Verwarnungsgeld zahlen. Eine Quittung konnten die "Beamten" ihr nicht ausstellen, da angeblich die Papierrolle des entsprechenden Gerätes leer war. Als die Frau wieder losgefahren war, konnte sie noch beobachten, wie weitere Fahrzeuge durch die angeblichen „Polizeibeamten“ kontrolliert wurden.

Das Auto der falschen Beamten war ein blau-silberner Kombi

Erst später war der Staderin der Fall komisch vorgekommen und sie hatte sich entschlossen, eine Anzeige zu erstatten. Bei dem „Streifenwagen“ hatte es sich um einen blau-silbernen Kombi gehandelt, der im Ortskennzeichen vermutlich ein „H“ gehabt hatte. Die beiden „Polizeibeamten“ hatten eine blaue Uniform getragen, die etwas heller als normal war und der Schriftzug POLIZEI war nur auf dem Rücken angebracht.

Der Mann hat ein "deutsches oder russisches Aussehen", eine normale Statur und ist circa 1,70 Meter groß und Anfang 30. Er hat blonde Haare und trägt einen 3-Tage Bart.

Die Frau soll ebenfalls ein "deutsches oder russisches Aussehen" haben und eine normale Figur. Sie ist etwa 1,56 Meter groß, 26 oder 27 Jahre alt und hat schulterlange braune Haare, die sie offen trug.

Gegen die beiden wurden Strafverfahren wegen Amtsanmaßung und Betruges eingeleitet. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Autofahrern, die ebenfalls von dem Pärchen angehalten wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

( cw )