Krieg gegen die Ukraine: Schwesig will Nordstream-2-Stiftung auflösen

Schwerin. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), will die Landes-Stiftung für den Bau der Erdgas-Pipeline Nordstream 2 auflösen lassen. Sie habe den Vorstand gebeten, die Arbeit ruhen zu lassen und eine Auflösung auf den Weg zu bringen, twitterte Schwesig am Montag. „Auch alle anderen Aktivitäten der Landesregierung in Richtung Russland werden eingestellt“, schrieb sie. Schwesig wehrte sich gegen den Vorwurf, sie sei eine Freundin von Russlands Präsident Wladimir Putin. „Das ist Unsinn. Ich habe niemals ein Gespräch mit Präsident Putin geführt o sein Vorgehen gegen die Ukraine unterstützt.“

Es sei die erste Forderung der Landesregierung in MV, dass Putin umgehend den Krieg stoppt und sich aus der Ukraine zurückzieht. Sie halte es aber für richtig, nicht alle Brücken zu Russland abzubrechen. „Ich weiß, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger ein friedliches Zusammenleben mit all unseren Nachbarn im Ostseeraum wünschen“, so Schwesig. Es gebe aber keine Rechtfertigung für einen Angriffskrieg.

Schwesig: Stiftungsgelder für humanitäre Zwecke einsetzen?

Von Politikern und Medienvertretern war der Ministerpräsidentin in den vergangenen Wochen vorgeworfen worden, den russischen Präsidenten trotz seiner Drohungen gegenüber der Ukraine weiter zu unterstützen. Schwesig hatte sich in der Vergangenheit für eine schnelle Inbetriebnahme der Pipeline eingesetzt, die russisches Erdgas über die Ostsee direkt nach Deutschland liefern sollte.

Die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, die nun aufgelöst werden soll, war umstritten. Ihr wurde vorgeworfen, ihre genauen Tätigkeiten zu verschleiern und russische Hintermänner zu haben. Schwesig will nun prüfen lassen, ob die von Nordstream zur Verfügung gestellten Stiftungsgelder für humanitäre Zwecke eingesetzt werden können.

CDU-Fraktionschef kritisiert Schwesigs Vorgehen

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Franz-Robert Liskow, hat die angekündigte Auflösung der Stiftung begrüßt. "Die Einsicht kommt spät, aber gerade noch rechtzeitig", sagte Liskow in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Die "Kehrtwende" sei überfällig gewesen. Schwesig greife einen CDU-Vorschlag auf und vollziehe zudem das öffentliche Urteil nach, das schon vor Tagen über die Stiftung gefällt worden sei.

Zugleich warf Liskow der Regierungschefin vor, mit ihren Ankündigungen über den Kurznachrichtendienst Twitter der Debatte im Landtag, der am Dienstag auf Antrag der Opposition zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommt, vorgegriffen zu haben. Dass Schwesig Entscheidungen möglicherweise am Kabinett vorbei treffe, sei ihre Sache. "Dass sie aber die Dringlichkeitssitzung des Landtages nicht abwarten wollte, ist eine grobe Missachtung des Parlaments", beklagte der CDU-Fraktionschef.