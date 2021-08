Göhren. Ein Mann ist bei einem Badeunfall in der Ostsee ums Leben gekommen. Der 59-Jährige war am Mittwochabend mit seiner Ehefrau am Nordstrand vor Göhren (Kreis Vorpommern-Rügen) geschwommen, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Rund 100 Meter vom Strand entfernt bemerkte die Frau, dass ihr Mann leblos im Wasser trieb. Rettungskräfte zogen ihn aus dem Wasser, Wiederbelebungsversuche blieben vergeblich.

