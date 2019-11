Rostock. Das ging schnell: Einen Tag nachdem die Scandlines-Fähre "Berlin" im Rostocker Seekanal mit dem dänischen Frachter "Danica Violet" zusammengestoßen war, startet die "Berlin" am Sonnabend wieder Richtung Gedser (Dänemark). Wie das Landeswasserschutzpolizeiamt in Mecklenburg-Vorpommern mitteilt, waren die Schiffe am Freitag gegen 15.30 Uhr im Fahrwasser der Warnow kollidiert.

"Aus bislang ungeklärter Ursache gab es kurz vor der Passage beider Schiffe, auf Höhe des Warnemünde Cruise Center, eine Kursänderung des einlaufenden Frachtschiffes nach Backbord", sagt Robert Stahlberg, Sprecher der Wasserschutzpolizei. Der Kapitän des Frachter habe noch ein Notmanöver gestartet, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Fähre nicht mehr verhindern.

Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro

"Es kam zu erheblichen Beschädigungen an beiden Schiffen", so Stahlberg. So wurde die Außenhaut des Fährschiffes am Backbord-Vorschiff oberhalb der Wasserlinie auf einer Länge von etwa drei Metern aufgerissen. Der Vorschiffsbereich des Frachtschiffes wurde so stark deformiert, dass mindestens drei Spanten brachen. Die Wasserschutzpolizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 200.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt, zudem seien auch keine Betriebsstoffe ausgelaufen.

Mit Hochdruck wurde die "Berlin" soweit repariert, dass die Fähre am Sonnabend gegen 19.40 Uhr wieder Richtung Dänemark starten konnte, wie ein Mitarbeiter des Rostock Port dem Abendblatt bestätigt. Dennoch muss das Schiff in den kommenden Tag in die Werft. Deswegen gibt es für die "Berlin" in den nächsten Tagen einen geänderten Fahrplan. Die Fähre startet täglich gegen 19 Uhr. Die Fährreederei Scandlines rechnet damit, dass alle Schäden bis zum 11. November behoben sind und die "Berlin" wieder planmäßig zwischen Rostock und Gedser pendeln kann.