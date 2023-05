Gleich vier Morde: Turbulente Krimikomödie in Wentorf

Wentorf. Endlich dürfen die Mitglieder der Wentorfer Bühne wieder auftreten und ihr Publikum mit einem neuen Theaterstück begeistern. In diesem Jahr geht es wahrhaft mörderisch zu in der Krimikomödie „Kein Problem, Frau Kommissarin!“ von Jack Popplewell.

Hinter der Laien-Schauspieltruppe liegt eine lange Zeit ohne Bühne und Applaus: erst kam die Pandemie, dann eine Zwangspause vom Probebetrieb durch den Umbau der Schulaula. Ein alternativer Probenraum stand in der Gemeinde nicht zur Verfügung. „Die aktuelle Komödie ist die einzige, die nach der Sichtung verschiedener Stücke für uns infrage kommt“, sagt Dierk Berger, der in diesem Jahr Regie führt und auch eine Rolle spielt.

Theater: Wentorfer Bühne meldet sich mit Krimikomödie zurück

Der Grund dafür ist die Besetzungsfrage: „Wir haben nicht viele Darsteller“, so Berger. Aktuell fehlen der Truppe vor allem Frauen. Und nicht alle Mitglieder haben immer Zeit, eine Rolle zu übernehmen. Ein Kriterium bei der Auswahl des Stückes ist auch, dass Dierk Berger von der Komödie überzeugt ist. „In dem Stück wird reihenweise gemordet“, sagt er mit einem Augenzwinkern. So gibt es acht Darsteller, vier leben unfreiwillig auf der Bühne ab.

Die Hauptrolle spielt Nevenka Erdmann als Hausmeistergattin Henny Hopkins, die Zeugin eines Mordes in einem Büro wird. Sie nimmt ihren Job als Putzfrau sehr ernst und reinigt Tatort und Waffe gründlich. „Damit wird die einzige Zeugin zur Hauptverdächtigen, die sowohl am Tatort war als auch kein Alibi hat“, verrät der Regisseur. Hilfe erhält sie von ihrer Nichte Amy Watson (Daniela Snijders). Gemeinsam wollen Tante und Nichte herausfinden, was wirklich passiert ist und pfuschen dabei der ermittelnden Kommissarin Harriet Baxter (Gaby Cohn) ordentlich ins Handwerk. Für Henny Hopkins bleibt es aber nicht bei einem Mord: Sie wird Zeugin von insgesamt vier Morden.

Offener Bühnenabend am 26. Juni soll Neumitglieder locken

„Wir freuen uns, nach einem Jahr Pause endlich wieder zu spielen“, sagt Dierk Berger. Die Proben konnten zunächst nur im Vorraum der Aula oder bei jemandem zu Hause stattfinden, da sich die Bauarbeiten in der Schule bis Mai hinzogen.

In der Aula riecht es nach frischer Farbe und der neue Fußboden glänzt. Nevenka Erdmann (76) und Gaby Cohn (74) proben eine Szene. „Ich habe viel Text zu lernen und rechtzeitig angefangen“, erzählt Nevenka Erdmann. „Die Rückkehr auf die Bühne fiel mir leicht. Ich bin nach der langen Pause schnell wieder reingekommen“, so Gaby Cohn. Beide gehören zu den langjährigen Mitgliedern der Truppe und sind sich einig: „Wir machen weiter. Aufzuhören kam für uns nie infrage.“

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jetzt gelte es, als Wentorfer Laienspielgruppe wieder ins Bewusstsein der Wentorfer zu kommen, betont der Vorsitzende Wolfgang Snijders. Gelingen soll das durch die Aufführungen und mit einem besonderen Theaterabend. Um potenziellen Neumitgliedern die Truppe vorzustellen, wird es am Montag, 26. Juni, einen „Offenen Bühnenabend“ geben. Dafür erwarten die Schauspieler ab 19 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule Wentorf (Achtern Höben 3) ihre Gäste.

Premiere für die Krimikomödie ist am 2. Juni in der Schulaula

„Wir stellen uns an diesem Abend vor und zeigen, was wir machen und können“, erzählt Snijders. Aber nicht nur die Schauspieler sollen etwas darbieten: Auch die Gäste dürfen sich auf der Bühne ausprobieren. Kinder sind ebenfalls herzlich willkommen. Wer dabei sein möchte, meldet sich an unter info@wentorfer-buehne.de.

Premiere feiert die Krimikomödie am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr in der Aula. Weitere Aufführungen stehen am Sonnabend, 3. Juni, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. Juni, um 18 Uhr sowie im Rahmen der Wentorfer Kulturwoche am Sonnabend, 10. Juni um 17 Uhr und Sonntag, 11. Juni, um 18 Uhr auf dem Programm. Karten zum Preis von fünf Euro gibt es im Geschäft Mein Bioladen an der Hauptstraße 4.