Wentorfer Bühne sucht bühnenbegeisterte Verstärkung

Wentorf. Die Zeit ohne Proben und Aufführungen ist für die Schauspieler der Wentorfer Bühne endlich vorbei: Pünktlich zur Kulturwoche soll sich am ersten Juniwochenende der Vorhang wieder heben. Jetzt beginnen die Proben für das neue Stück.

„Unsere letzte Aufführung war das Weihnachtsmärchen 2021“, erinnert sich Wolfgang Snijders, der als Vorsitzender des Vereins die Geschicke der Laienschauspieltruppe zusammen mit der zweiten Vorsitzenden Doris Marin leitet. „Jetzt müssen wir dringend wieder spielen, denn im vergangenen Jahr hatte der Verein bis auf 700 Euro aus Mitgliedsbeiträgen keine Einnahmen. Der Vorstand hat aber gut gehaushaltet und Rücklagen gebildet, sodass die Bühne nicht in Schieflage geraten ist.“

Im Frühjahr 2022 ist das geplante Stück Corona zum Opfer gefallen, und auch mit dem Weihnachtsmärchen hatte die spielfreudige Truppe im vergangenen Jahr Pech: „Probenstart war im August und dann kam im September aus dem Rathaus die Info, dass die Aula der Gemeinschaftsschule saniert wird“, so Snijders.

Trotz intensiver Suche war es nicht möglich, einen alternativen Raum für die Proben und vor allem für die Aufführungen zu finden – deshalb musste das Weihnachtsstück schweren Herzens abgesagt werden. „Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch an die Stücke und an das Bühnenbild, deshalb gab es keine andere Möglichkeit, als alles abzusagen.“ Ein kleiner Trost für die Schauspieler ist allerdings, dass sie schon mitten in den Proben steckten. Jetzt soll das Stück in diesem Jahr gezeigt werden und der Text sitzt bei vielen bereits.

Krimikomödie in der Kulturwoche

Pünktlich zur Kulturwoche am ersten Juniwochenende kann sich das Publikum nun auf ein ganz neues Stück freuen. Es ist die Krimi-Komödie „Kein Problem, Frau Kommissar“ von Jack Popplewell. Regie führt in diesem Jahr Dierk Berger, die Proben laufen gerade an.

Die Schauspieler werden technisch noch besser ausgestattet sein, denn Wolfgang Snijders hatte die Truppe beim Haspa-Lotteriesparen angemeldet. „Ich träume schon lange von professionellen Bühnenmikrophonen“, sagt er. Dieser Traum geht jetzt in Erfüllung, er hat eine Zusage für die dafür benötigten 1800 Euro von der Haspa erhalten.

Ob auf der Bühne, Bühnenbau, Kostüme oder Technik: Mitspieler gesucht!

In den vergangenen beiden Jahren hat die Wentorfer Bühne durch Umzüge und Corona drei Mitglieder verloren. „Leider waren es drei junge Frauen, sodass wir jetzt dringend neue Schauspielerinnen suchen“, erklärt Doris Martin. Insgesamt zählt die Wentorfer Bühne zurzeit 20 Mitglieder. „Wir benötigen dringend Nachwuchs in allen Bereichen“, erklärt Wolfgang Snijders.

Ob auf der Bühne, für den Bühnenbau, die Kostüme oder die Technik – es gibt überall Möglichkeiten, sich einzubringen. Wer sich informieren möchte, erreicht Doris Martin unter der Nummer 01520/407 43 57. Alle Infos unter www.wentorfer-buehne.de.