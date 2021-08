Die Kriminalpolizei Reinbek sucht Zeugen: Am Montag sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Friedrichsruher Weg eingebrochen.

Am Montag, 2. August, sind bisher unbekannte Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Wentorf eingestiegen (Symbolfoto).

Kriminalität Einbruch in Einfamilienhaus in Wentorf

Wentorf. Bisher unbekannte Täter sind am Montag, 2. August, zwischen 7.15 Uhr und 13.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Friedrichsruher Weg in Wentorf eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus.

Zur Schadenshöhe und dem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 040/727 70 70.