A24: BMW schleudert von der Mittelleitplanke in den Graben

Eine BMW ist im Seitengraben gelandet, nachdem er zuvor in die Mittelleitplanke gekracht war. Der Fahrer blieb unverletzt.

Autobahn 24 BMW schleudert von der Mittelleitplanke in den Graben

Schwarzenbek/Talkau. Ein Unfall auf der Autobahn 24 hat am Sonnabend am Morgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein BMW-Coupe ist um kurz nach 6 Uhr erst in die Mittelleitplanke gekracht, dann über die Autobahn geschleudert und schließlich im Graben liegen geblieben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Mann aus dem Landkreis Harburg war Richtung Osten unterwegs, als das Malheur passierte. Er verlor auf der A24 zwischen Schwarzenbek und Talkau die Kontrolle über sein Auto. Das kam nach links ab, schleuderte in die Mittelleitplanke und von dort quer über beide Richtungsfahrbahnen auf den Grünstreifen. Der blaue Sportwagen blieb im Graben an der A24 stecken.

BMW schleudert quer über die Autobahn

Um die Uhrzeit war die A24 noch nicht so stark befahren, das Schleudermanöver hat keine weiteren Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer selbst hatte Glück: Er konnte nach dem Unfall ohne nennenswerter Blessuren aus seinem Sportwagen krabbeln.

An den BMW fehlten nach dem Crash allerdings einige Teile. Eine Stoßstange, Scheinwerfer wie auch der Kühlergrill wurden von den Feuerwehren Kasseburg und Kuddewörde von der Fahrbahn geräumt. Nachdem der BMW abgeschleppt war, konnte der Verkehr wieder ohne Behinderungen in beide Richtungen fließen.