Knall auf der Autobahn 24 – Auto fängt Feuer

Der 51-jährige Fahrer war auf dem Weg zur Arbeit. Geräuschen im Motorraum folgen schnell Qualm und Flammen. So hat der Mann reagiert.

Schwarzenbek. Das war ein Schreck in der Morgenstunde: Ein 51-Jähriger aus der Umgebung von Mölln war am Dienstag, 8. August, auf dem Weg zur Arbeit nach Hamburg. Mit seinem VW Passat fuhr der Mann auf die A24 und hörte plötzlich in Höhe der Anschlussstelle Schwarzenbek/Talkau einen Knall aus dem Motorraum.

Fahrer stoppt brennenden Wagen auf dem Parkplatz Sachsenwald an der A24

Er stoppte sofort auf dem stillgelegten Parkplatz Sachsenwald. Dort kam auch schon Qualm aus dem Motorraum, wenig später schlugen Flammen aus dem Fahrzeug. Der Mann verständigte die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr. Die Retter aus Kasseburg und Kuddewörde waren wenige Minuten später am Einsatzort. Zu dem Zeitpunkt brannte der Wagen bereits lichterloh. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute näherten sich dem stark qualmenden VW Passat mit Atemschutz und löschten das Fahrzeug mit Schaum.

„Das Feuer war bereits um 5.38 Uhr wieder gelöscht. Der Mann blieb unverletzt. Wir gehen von einem technischen Defekt aus“, sagte Polizeisprecherin Sandra Kilian. Der Wagen hat nur noch Schrottwert. Da sich der gesamte Einsatz auf dem stillgelegten Parkplatz abseits der Autobahn abspielte, hatte der Brand auch keine Auswirkungen auf den beginnenden Berufsverkehr. cl/sh