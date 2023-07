Baustellen Herzogtum Lauenburg: Verkehrsbehinderungen auf fünf Kreisstraßen

Das Land fördert die Sanierung von fünf Straßenabschnitten im Herzogtum Lauenburg mit 2,9 Millionen Euro. Wo in diesem Jahr gebaut wird.

Kiel/Gülzow. Im vergangenen Jahr wurde die Kreisstraße 158 zwischen Kollow und Lauenburg saniert – inklusive der Ortsdurchfahrt in Gülzow. Nicht saniert wurde hingegen die Lindenstraße (Kreisstraße 74), die nun von August bis Oktober gemeinsam mit vier weiteren Kreisstraßen für 2,9 Millionen Euro erneuert wird. Das gab Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen am Dienstag, 11. Juli, in Kiel bekannt.

Insgesamt werden in diesem Jahr fünf Straßenabschnitte im Kreis Herzogtum Lauenburg saniert. Die Kreisstraße 36 zwischen Mustin und Kittlitz ist bereits für die nächsten zwei Monate eine Baustelle. Der Kreis Herzogtum Lauenburg baut die Straße noch bis Ende September aus. Auch in der Ortsdurchfahrt Bergrade (Kreisstraße 40) und auf der K45 zwischen Wentorf und Linau rollen bereits die Bagger. Die K18 in Wohltorf und die Gülzower Ortsdurchfahrt folgen dann im Herbst.

Straßenbau Herzogtum Lauenburg: Land bezuschusst Sanierung mit 2,9 Millionen Euro

„Das sind gute Nachrichten für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden“, betonte der Minister. Egal ob mit dem Auto, per Rad oder zu Fuß – Schlaglöcher und Risse seien immer ein enormes Risiko. „Dafür müssen wir die kurzfristigen Beschränkungen durch Baustellen leider in Kauf nehmen“, sagte Madsen.

Die K36 wird auf einer Länge von drei Kilometern grundlegend saniert. Die Gesamtkosten betragen 1,8 Millionen Euro, das Land übernimmt davon 1,1 Millionen Euro, den Rest übernimmt der Kreis als Träger der Straße. In Bergrade haben die Bauarbeiten bereits in der vergangenen Woche begonnen. Die Ortsdurchfahrt wird noch bis voraussichtlich Ende November auf einer Länge von 400 Metern ausgebaut. Das Land steuert 482.000 Euro zu den Gesamtkosten von 907.000 Euro bei.

Sanierung der K45 hat bereits begonnen

Bereits seit Mitte Juni läuft die Sanierung der K45, dort wird von Wentorf bis Linau der 2,5 Kilometer lange Straßenabschnitt erneuert. Die Gesamtkosten von knapp über einer Million Euro fördert das Land mit rund 589.000 Euro. Mitte Oktober soll hier wieder freie Fahrt herrschen.

Die K18 in Wohltorf wird zwischen dem Knoten K18/ K64 und der Einmündung zur Schützengilde Sachsenwald Aumühle über die Länge von einem Kilometer saniert. Von den Gesamtkosten in Höhe von 784.000 Euro übernimmt das Land 523.000 Euro. Der Baustart ist für Mitte September geplant, die Fertigstellung Ende des Jahres.

Ortsdurchfahrt in Gülzow ist bis Oktober eine Baustelle

Die Kreisstraße 74 führt von Wiershop nach Gülzow. Innerhalb der Ortschaft wird sie inklusive Gehweg von Mitte August bis Ende Oktober saniert. Bereits in den Sommerferien wird der Fußweg um einen Meter verbreitert, die Fahrbahn entsprechend schmaler. „Das trägt zur Sicherheit der Anwohner bei“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Schmahl.

Nach dem Ausbau verschwindet der Fahrradstreifen, der noch auf die Fahrbahn gemalt ist: Radfahrer können dann auf dem kombinierten Fuß- und Radweg bis zur Schlossstraße fahren. Zudem werden Abwasser- und Regenleitungen erneuert. Das Land trägt 174.000 Euro der insgesamt 377.000 Euro.