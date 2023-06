Beim Nachwuchsturnier beim Reitstall Hümpel in Wiershop bei Geesthacht zeigen 99 junge Pferdeliebhaber ihr Können.

Emma Leonie Kalb-Rottmann hat beim Führzügel-Wettbewerb auf dem Reitstall Hümpel in Wiershop mitgemacht. Das Pony Leucarum Rachel wird von Steffi Warneck geführt.

Reitsport Geesthacht Früh übt sich, wer ein guter Reiter werden will

Wiershop. Mit dem Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg-Klein Flottbek ist eines der international renommiertesten Turniere im Reitsport gewissermaßen um die Ecke. Von Hindernissen wie Pulvermanns Grab haben selbst Laien gehört. Mit Elisa Marlene von Hacht vom Reit- und Fahrverein Vierlanden startete eine Springreiterin aus der Region zuletzt zweimal in Folge beim Hauptwettbewerb. Doch bekanntlich fängt jeder mal klein an, etwa beim Kreis-WBO-Turnier beim Reitstall Hümpel in Wiershop bei Geesthacht.

„Den Kleinen fehlt es an Möglichkeiten, ihre reiterlichen Fähigkeiten zu zeigen. Der Nachwuchs ist noch da, aber wird gerade auf kleinen Turnieren zu wenig gefördert“, sagt Mareile Hümpel vom gleichnamigen Reitstall, die nach 2022 zum zweiten Mal zu dem Turnier eingeladen hat. 99 Teilnehmer gingen bei ihr in Wiershop auf 78 Pferden insgesamt 144-mal an den Start.

Wiershop bei Geesthacht: Zweites Nachwuchsturnier des Reitstalls Hümpel

Für die Jüngsten (ab vier Jahren) gab es den sogenannten Führzügelwettbewerb, bei dem die Pferde von einem erfahrenen Reiter am Zügel geführt werden. Wie etwa Emma Leonie Kalb-Rottmann aus Hamwarde, die auf dem Pony Leucarum Rachel saß, das von Steffi Warneck geführt wurde. Zusätzlich gab es sowohl im Springen als auch in der Dressur Wettbewerbe in den Klasse E (Einsteiger) und A (Anfänger). Beim Springen der Klasse A sind die acht Hindernisse immerhin bis zu 1,10 Meter hoch. „Das ist auch schon nicht ohne“, betont Mareile Hümpel. Zum Vergleich: Bei den Besten liegt die Latte 1,60 Meter hoch.

Beim Kreis-WBO-Turnier ging es für die überwiegend jungen weiblichen Teilnehmerinnen jedoch nicht um Bestleistungen, sondern darum, den Eltern oder Großeltern zu zeigen, was sie alles schon auf dem Pferd können. Aus diesem Grund plant Mareile Hümpel bereits die dritte Auflage des Nachwuchsturniers. Elisa Marlene von Hacht ist derweil Anfang Juli bei den Weltreiterspielen am Start, dem CHIO in Aachen.